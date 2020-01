Pentágono denuncia maniobras agresivas de armada rusa en el Mar Arábigo

Washington, Estados Unidos

El Pentágono acusó el viernes a la armada rusa de acciones "agresivas" en el Mar Arábigo después de que uno de sus buques casi chocara con un destructor de la armada de Estados Unidos.

El barco ruso ignoró las explosiones de advertencia de colisión del USS Farragut y se acercó mucho antes de apartarse, evitando por poco un choque, dijo la quinta flota de la armada estadounidense, que reveló un video del incidente.

"Mientras que el barco ruso tomó medidas, la demora inicial en cumplir con las normas internacionales mientras hacía acercamiento agresivo aumentó el riesgo de colisión", dijo la flota en un comunicado.

El video muestra que el barco ruso se acerca rápidamente a la popa del buque de guerra estadounidense de 155 metros. También que ignoró cinco explosiones cortas emitidas por Farragut, la señal marítima internacional de peligro de colisión.

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3