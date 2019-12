Claves de la crisis diplomática que enfrenta a Bolivia, México y España

La Paz, Bolivia.

Las tensiones diplomáticas de Bolivia con México y España escalaron este lunes al punto de que el país suramericano expulsó a diplomáticos de esas legaciones bajo el argumento de injerencia en sus asuntos internos y obtuvo una respuesta similar por parte del Gobierno español.



A continuación los hechos que agravaron la crisis diplomática:

1 Encapuchados en embajada de méxico

A la tensión, que inicialmente enfrentó a Bolivia con México por el asilo al expresidente Evo Morales, se sumó España después de que el Gobierno interino denunciara el 27 de diciembre que funcionarios de la Embajada española acudieron acompañados de "encapuchados" a la residencia de la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado, donde se encuentran asilados algunos exministros bolivianos requeridos por la Justicia.



El Ejecutivo español ha asegurado que la visita realizada por la encargada de Negocios de España a la embajadora de México fue exclusivamente de cortesía y negó que hubiera tratado de "facilitar" la salida de las personas asiladas en aquellas dependencias.



El incidente, sin embargo, provocó hoy que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, declarara "personas no gratas" a Mercado, a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, al cónsul español, Álvaro Fernández, y otros funcionarios.



Aunque la Cancillería boliviana aseguró que no se buscaba una ruptura en las relaciones diplomáticas, sino que es una forma de exigir un relevo, el Gobierno español respondió este mismo lunes de la misma forma con tres diplomáticos bolivianos, al declararlos personas no gratas.



Mientras las autoridades mexicanas confirmaron el retorno a ese país de la embajadora Mercado en medio de elogios por su labor durante estos días.