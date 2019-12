¡Increíble! Pareja de abuelitos es aplastada por tráiler y vive para contarlo

Nuevo León, México

Un matrimonio se llevó el susto de su vida al estar al borde de la muerte cuando un tráiler le cayó encima al vehículo en el que se conducían en Santa Catarina, Nuevo León, México.

"El tren golpeó a un tráiler y me lo trepó encima, teníamos el tráiler encima de nosotros”, comentó Juan Ramón Olazarán Garza, sobrevive de accidente.

El auto quedó completamente destruído mientras la pareja se encontraba en el interior. "Yo nada más lo que hice cuando vi que voló lo último del tráiler, o sea la caja, dije: ‘santo Dios’, luego me hice para acá y dije: ‘santo Dios, ya no vamos a salir, ya no vamos a salir de aquí”, relató María del Carmen Ríos Quintero, esposa de Olazarán.

Al caer sobre el vehículo la cabina comenzó a apachurrarse tanto que la pareja quedó sin espacio y lo único que pudieron hacer fue tomarse de la mano.

A los pocos minutos llegaron los rescatistas del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina, quienes, tras realizar las maniobras, en las que también estuvo en riesgo el personal debido a las condiciones, se pudo extraer a esta pareja, vecinos de la colonia Rincón del Poniente.

"Hicieron muy buena labor, bloquearon muy bien la caja que se nos cayó encima, sí estuvieron un rato batallando, porque decían: ‘no le cortes aquí’, todo lo escuchamos, todos los movimientos los escuchamos.”, dijo Olazarán Garza.