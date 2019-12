Dos muertos deja tiroteo en base naval de Pearl Harbour en Hawái

Los Angeles.



Dos personas murieron en la base de Pearl Harbour, Hawái, a manos de un marinero que abrió fuego y luego se pegó un tiro en la cabeza.



Las dos personas fallecidas eran empleados civiles del Departamento de Defensa, mientras que un tercer civil está herido pero en "condición estable" en un hospital, dijo a la AFP un portavoz.



El marinero abrió fuego cerca del Dique Seco No. 2, cerca de la entrada sur de esta base, conocida mundialmente por ser el blanco de un bomrbadeo del imperio japonés en 1941, que provocó la entrada de Estados Unidos a la II Guerra Mundial.



De hecho, en tres días se conmemora el 78 aniversario de este ataque sorpresa que dejó 2.403 soldados estadounidenses muertos.

LEA: Al menos 58 migrantes muertos en un naufragio frente a las costas de Mauritania



"Nos entristece este incidente, y nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias", dijo el contraalmirante Robert Chadwick, comandante de la Región Naval de Hawái, en un comunicado.



"La seguridad de la base, los servicios de investigación de la Marina y otras agencias están investigando el incidente", añadió.



"Esto va a ser investigado por completo, vamos a ver cada aspecto, incluidas las lecciones aprendidas y el potencial para seguridad adicional", dijo después en una rueda de prensa.



El tirador, identificado como un marinero asignado al submarino USS Columbia, comenzó a disparar a las 2:30 pm [0h30 GMT], obligando a cerrar la base por cerca de hora y media antes de que el acceso fuera restablecido.



Los nombres de las víctimas no serán divulgados hasta que sus familiares sean notificados, añadió el comunicado.

- Casa Blanca al pendiente -

La televisión local mostró imágenes de ambulancias y vehículos blindados movilizados dentro de la instalación. Los bomberos enviaron seis unidades con 22 funcionarios.



La policía de Honolulu dijo al diario Star Advertiser que las autoridades militares estaban a cargo de la situación.



La base conjunta Pearl Harbor Hickam alberga tanto a la Fuerza Aérea como a la Marina, que tiene allí su Flota del Pacífico.



Un testigo, que no quiso ser identificado, dijo al sitio Hawaii News Now que después de escuchar los disparos vio "a tres personas en el suelo" y que luego vio al tirador, que llevaba lo que parecía ser un uniforme de marinero, dispararse en la cabeza.



Dos escuelas dentro de la base fueron cerradas, al igual que otra cercana.



"Me uno a la solidaridad del pueblo hawaiano para expresar nuestro pesar por esta tragedia y preocupación por los afectados por el tiroteo", dijo el gobernador David Ige.



Ige señaló además que la Casa Blanca ofreció asistencia de las agencias federales.

- Flexibilización de reglas -

El peor tiroteo en la historia de Hawái se registró hace poco más de 20 años cuando un empleado de Xerox mató a siete de sus colegas.



Aunque la violencia armada es común en Estados Unidos, los tiroteos en sus instalaciones militares son menos frecuentes.



En julio de 2015, Mohammad Youssuf Abdulazeez atacó dos instalaciones militares en Tennessee, dejando cuatro infantes de marina y un marinero fallecidos. El FBI concluyó que la violencia se inspiró en un "grupo terrorista extranjero".



Dos años antes, Aaron Alexis mató a 12 personas e hirió a otras ocho en el Apostadero Naval de Washington, a solo 3 km del Capitolio, antes de ser abatido a tiros por las autoridades.



Cuatro años antes, el mayor Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos, mató a 13 personas e hirió a más de 30 más en Fort Hood. Se le consideraba un "lobo solitario" que apoyaba a la red terrorista Al Qaida.



En 2016, el Pentágono flexibilizó las reglas sobre el porte de armas de fuego por parte de la tropa en instalaciones del gobierno en respuesta a una serie de ataques mortales contra el personal uniformado.



Militares en ciertas funciones pueden llevar armas, pero con las nuevas reglas, se permite a los comandantes a autorizar el porte de armas de puño de propiedad privada.