En vivo: Dos testigos cierran explosivas audiencias en el ‘impeachment’ de Trump

Washington, Estados Unidos.

La tercera jornada de audiencias públicas en la investigación de la Cámara Baja para abrir un juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump, arrancó este jueves con la comparecencia de la ex asesora principal de EEUU para Rusia Fiona Hill y David Holmes, asistente del Departamento de Estado.

Hill inició su testimonio advirtiendo que tras "la exitosa campaña" de injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 en EEUU, Moscú "se prepara para repetir" la injerencia el próximo año, y calificó de "narrativa ficticia" la supuesta interferencia de Ucrania, defendida por los republicanos.





"El impacto de la exitosa campaña de injerencia de Rusia en 2016 es evidente hoy en día. Nuestra nación ha sido quebrada. La verdad es cuestionada (...) (Moscú y sus aliados) se han preparado para repetir su interferencia en las elecciones de 2020", testificó Hill ante el Congreso.

"Rechazo ser parte de un esfuerzo para legitimar una verdad alternativa de que el Gobierno de Ucrania es un adversario de EEUU, y de que Ucrania, y no Rusia - nos atacó en 2016", reza su discurso.



A juicio de Hill, "esas ficciones son dañinas incluso si son usadas solo para propósitos políticos domésticos", por lo que expresará su solicitud "a los legisladores no promover falsedades motivadas políticamente que tan claramente avanzan los intereses de Rusia".



Con las audiencias de este jueves culmina una intensa semana marcada por la comparecencia del embajador de EEUU ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, en la que reconoció las presiones a Ucrania para investigar al ex vicepresidente y actual aspirante presidencial demócrata Joe Biden.



Sondland sorprendió este miércoles al reconocer que, según él, existió "quid pro quo" en las coacciones del presidente Donald Trump a Ucrania, al condicionar una invitación a la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a las pesquisas sobre Biden.

"¿Hubo "quid pro quo? (...) Con respecto a la llamada solicitada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí", afirmó el diplomático, un conocido donante republicano y que fue personalmente elegido por Trump para representar el país ante la UE.



Sondland explicó que él y otros altos cargos estadounidenses organizaron llamadas y posibles encuentros entre Trump y Zelenski, sujetos al compromiso del Ejecutivo ucraniano de llevar a cabo una investigación "totalmente transparente" sobre Burisma, la empresa ucraniana en la que trabajó el hijo de Biden, Hunter.



Las pesquisas en la Cámara de Representantes buscan de hecho determinar si Trump bloqueó de manera intencionada la entrega de ayuda militar de 400 millones de dólares a Ucrania para obtener una investigación de Kiev sobre Biden y los negocios de su hijo Hunter en ese país. EFE