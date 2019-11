Decretan prisión preventiva para ex presidente paraguayo Horacio Cartes

Río de Janeiro, Brasil.

Los Fiscales de la Operación Lava Jato acusaron al expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), sobre el que pesa una orden de prisión dictada por la Justicia brasileña, de integrar el "núcleo político" de una banda dedicada al lavado de dinero, entre otras actividades delictivas, y que opera en ambos países.



"Cartes es parte del núcleo político" del brazo paraguayo de una organización en la que también figuran "otros empresarios y la familia Mota, posiblemente vinculada al contrabando de cigarros y al tráfico de drogas y armas", señalaron los Fiscales de la Operación anticorrupción Lava Jato.



Un juez de Río de Janeiro decretó prisión preventiva para Cartes, actualmente senador vitalicio en Paraguay, bajo la sospecha de auxiliar a Darío Messer, considerado como el "mayor cambista de Brasil" y detenido en Sao Paulo en julio pasado, a huir de la Justicia.

El magistrado Marcelo Bretas acogió un pedido de la Fiscalía y afirmó que la detención de Cartes "es necesaria debido a los graves riesgos" que comporta "para el orden público" ante la "contemporaneidad y gravedad de los delitos investigados".



También defendió la prisión del exmandatario paraguayo como la "única forma" de "interrumpir los delitos de lavado de dinero ya comprobados y, así, "erradicar de forma definitiva esa organizacion trasnacional".



Los fiscales de la Lava Jato aseguran que Cartes "permaneció alineado" a esa organización delictiva brasileña-paraguaya mientras ejercía como presidente y sostienen que, ahora que dejó el poder, "tendrá mucha más agilidad para continuar financiando, con su enorme poder económico, y tramando, con su no menor poder político, para que las autoridades no lo alcancen".



Asimismo, afirman que las pesquisas apuntan que Cartes habría enviado 500,000 dólares para Messer, a quien se refirió como "hermano del alma", para escapar de la Justicia.



"Las familias Messer y Cartes hacían negocios desde los años 80 y un informe de una de una CPI (comisión parlamentaria) en Paraguay definió a Dario como socio oculto del actual senador", dijeron los fiscales de la Lava Jato en un comunicado.



Las autoridades dijeron que han incluido el nombre de Cartes en la lista de la Interpol, aunque la delegación paraguaya de esa institución afirmó que no ha recibido todavía la orden de arresto.



El mandato de prisión contra Cartes se enmarca dentro de una operación iniciada este martes por la Policía Federal de Brasil y el Ministerio Público Federal para cumplir 20 mandatos de prisión relacionados con esta trama corrupta liderada presuntamente por Messer.



También fue decretada la detención de empresarios sospechosos de operar de cambiar divisas de manera ilegal y ocultar recursos de las autoridades.

La investigación identificó cerca de 20 millones de dólares ocultos, de los que 17 millones fueron destinados a un banco en Bahamas y el restante, repartido en Paraguay entre cambistas, empresarios, políticos y una abogada.



Según las autoridades, Messer lideró una sofisticada red de lavado de dinero trasnacional que movió más de 1,600 millones de dólares en cuentas de 52 países y más de 3,000 empresas, y fue una figura esencial para la práctica de delitos como corrupción, evasión de impuestos y de divisas.



El ramo paraguayo de esa banda fue investigado a partir de la información obtenida en celulares, computadores y documentos aprehendidos con Messer cuando fue arrestado en Sao Paulo.



La operación de este martes fue bautizada como "Patrón", que es como, al parecer, Messer llamaba a Cartes. EFE