Investigan a fiscal general de Panamá tras escándalo de filtraciones

La Procuraduría de la Administración de Panamá dijo este lunes que investiga a la fiscal general, Kenia Porcell, por asuntos vinculados al escándalo de los denominados "Varelaleaks" que llevaron a la jefa del Ministerio Público a presentar su renuncia al cargo efectiva a partir de enero próximo.



El Procurador de la Administración (abogado del Estado), Rigoberto González, señaló a Efe que se trata de dos investigaciones, una de ellas relacionada con una denuncia presentada ante esta instancia en 2017 por las actuaciones de Porcell en el caso de los sobornos de Odebrecht, que ahora salió a relucir con los 'Varelaleaks'.



El pasado 5 de noviembre se publicó de manera apócrifa en internet una página web con el nombre "Varelaleaks" que contiene transcripciones de conversaciones a través de la aplicación WhatsApp que Varela habría sostenido entre 2017 y 2018 con otras autoridades del país, entre ellas Porcell, empresarios, periodistas y familiares.

Los mensajes difundidos hasta ahora en los "Varelaleaks" revelan detalles de casos judiciales, como el de Odebrecht, opiniones personales y un supuesto tráfico de influencias.



El procurador González indicó que con la denuncia presentada por un movimiento cívico contra Porcell en 2017, abrió una investigación que cerró porque "no tenía mayores evidencias y que ahora retoma pero no directamente por los 'Varelaleaks'.



Destacó que "ahí se está haciendo referencia a temas que ya en su momento alguien denunció, y que a falta de evidencia yo complemento con esto ahora y voy a reabrir aquella investigación".



En 2017, el movimiento Ciudadanos Contra la Impunidad (CCI) denunció a Porcell ante la Procuraduría de la Administración acusándola de no investigar a Odebrecht con la profundidad de otros países, en donde se han hecho públicos los nombres de involucrados, y hay detenciones y renuncias de altos cargos.



La otra investigación que la Procuraduría de la Administración iniciará a Porcell está fundamentada en la denuncia presentada ante esta instancia el pasado 14 de noviembre por el abogado Abdiel González Tejeira en contra de la fiscal general, también por las filtraciones de los Vareleaks.



González Tejeira acusa a Porcell por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, corrupción, infracción de los deberes de los funcionarios públicos, asociación ilícita para delinquir y encubrimiento, y pide su separación inmediata del cargo.



El procurador González señaló a Efe que esta segunda denuncia tiene como "sustento único y exclusivamente la información" surgida de esas filtraciones, por lo cual, antes tiene que ir ante un juez de control o de garantías para que certifique "si esa información tiene validez o no tiene validez".



"Esa información, como todo el mundo sabe, tiene un origen ilícito, no entro a calificar el contenido sino cómo se adquiere esa información, yo tengo que ser extremadamente cuidadoso a la hora de adoptar cualquier medida con respecto a esa información", remarcó González.



Porcell anunció el pasado 12 de noviembre que renunciaba al cargo efectivamente a partir del 1 de enero para que se pueda investigar "como corresponde" del origen de las filtraciones, de las que el expresidente Varela ha responsabilizado a su antecesor Ricardo Martinelli (2009-2014).



La fiscal general reconoció que "definitivamente" sostuvo "algunas conversaciones con Varela" pero rechazó "manera categórica" que el expresidente influyera en las decisiones del Ministerio Público.