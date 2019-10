Revés para Johnson, la UE acuerda prorrogar el Brexit hasta el 31 de enero

Londres, Inglaterra.

Los 27 socios del Reino Unido en la Unión Europea (UE) acordaron este lunes una prórroga "flexible" del Brexit hasta el 31 de enero, alejando así un eventual divorcio sin acuerdo horas antes de una votación clave en el Parlamento británico.



"Los 27 acordaron aceptar la solicitud del Reino Unido de un aplazamiento flexible del Brexit hasta el 31 de enero", anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a tres días de la fecha actual del divorcio.



Esta prórroga "flexible" prevé que el Reino Unido pueda marcharse antes del 31 de enero, a fines de noviembre o diciembre, siempre y cuando la ratificación se haya completado, según el borrador de decisión visto por la AFP.



Sin embargo, el Primer ministro británico Boris Johnson pidió el lunes a la Unión Europea (UE) descartar "otro aplazamiento (del Brexit) después del 31 de enero", en una carta en la que respondía a los 27 países de la UE que aceptaron aplazar el divorcio entre Gran Bretaña y Bruselas en esa fecha.



El gobierno presenta este lunes a la Cámara de los Comunes una moción para la celebración de elecciones anticipadas. Pero si "el Parlamento resiste" y no adopta su moción, "quiero exhortar a los Estados miembros de la Unión Europea a indicar claramente que otro aplazamiento (del Brexit) luego del 31 de enero no es posible", indicó Boris Johnson al presidente del Consejo europeo, Donald Tusk.



El negociador europeo Michel Barnier se dijo "muy contento" por la decisión adoptada por los embajadores, a la que ahora debe dar su visto bueno Londres antes de que la UE la formalice por "escrito", explicó una fuente europea.



El viernes, los embajadores habían decidido retrasar su decisión sobre el aplazamiento a la espera de la votación en Westminster sobre las elecciones anticipadas solicitadas por el primer ministro británico, Boris Johnson.



Sin embargo, los contactos continuaron durante el fin de semana. Johnson habló el domingo con el presidente francés, Emmanuel Macron, que en los últimos días mantuvo la posición más dura en la UE sobre una prórroga larga.



"Las condiciones de la extensión se precisaron y reforzaron, especialmente sobre el carácter no renegociable del acuerdo", aseguró este viernes una fuente diplomática francesa poco antes del acuerdo de los 27 sobre el aplazamiento.



Los europeos reflejan así en su decisión su rechazo a renegociar el acuerdo cerrado con el 'premier' británico el pasado 17 de octubre y la necesidad de Londres de presentar un comisario europeo al continuar dentro del bloque.

¿Elecciones el 12 de diciembre?

El visto bueno a la tercera prórroga del Brexit podría allanar el camino del primer ministro británico, para conseguir el apoyo de la Cámara de Comunes a su demanda de adelantar las elecciones legislativas al 12 de diciembre.



El líder laborista Jeremy Corbyn había exigido que se alejara el escenario de un Brexit sin acuerdo, temido por los círculos económicos, el próximo 31 de octubre, para dar su apoyo al adelanto que necesita dos tercios de la cámara.



Los liberal-demócratas y los nacionalistas escoceses, también en la oposición, anunciaron su intención de proponer una enmienda para celebrar elecciones el 9 de diciembre, si había una prórroga del Brexit hasta enero.



De prosperar, los dos partidos impedirían a Johnson adoptar la ley sobre el acuerdo del Brexit antes de la disolución del Parlamento, un escenario desfavorable para un primer ministro decidido a sacar a su país de la UE.

Los parlamentarios ya aguaron en el pasado los planes electorales de Johnson, quien por su parte obtuvo una victoria pírrica la semana pasada en un Parlamento que respaldó el acuerdo con la UE pero rechazó tramitarlo con urgencia.



El dirigente conservador perdió la mayoría que sostenía su gobierno en Westminster y nuevas elecciones le permitirían retomar un margen de maniobra, máxime cuando los sondeos lo dan por delante de la oposición laborista.



Más de tres años después de que los británicos decidieran en un ajustado referéndum poner fin a más de cuatro décadas de membresía al bloque, el Reino Unido sigue buscando la puerta de salida, que parece cada vez más cercana.