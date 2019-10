Alexandria Ocasio 'humilla' a Zuckerberg en el Congreso de EEUU

Washington, Estados Unidos.

El jefe ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, reconoció los "problemas" de credibilidad de su empresa en los últimos años durante una dura audiencia en el Congreso de Estados Unidos.



Zuckerberg enfrentó severos cuestionamientos de los congresistas por negarse a verificar los anuncios políticos y por el escándalo de datos de Cambridge Analytica que supuestamente habría beneficiado la campaña de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016.



El cruce entre la estrella demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y Zuckerberg se viralizó en redes sociales por el duro cuestionamiento de la legisladora al jefe de Facebook.

AOC, como se conoce a Ocasio en EEUU, acorraló a Zuckerberg quién se mostró visiblemente incómodo con las incisivas preguntas de la congresista más joven en la historia de la Cámara Baja de EEUU.

AOC acorrala a Zuckerberg

"¿Podría publicar en las primarias anuncios en Facebook destinados a usuarios republicanos diciendo que votaron a favor del Green New Deal'? Lo que quiero decir es que si no hacen un fact-checking a sus anuncios… Estoy tratando de entender cuáles son los límites y lo que es justo", dijo Ocasio al jefe de Facebook.



– "Congresista, no tengo la información ahora mismo en mi memoria, pero pienso que probablemente", replicó Zuckerberg.



– "¿Puedes ver el problema que existe al tener una falta total de comprobación de datos reales en los anuncios políticos?", preguntó AOC.

Zuckerberg, visiblemente nervioso, contestó: "pienso que mentir es malo y que si vas a poner un anuncio que contiene una mentira eso está mal. Eso es diferente a estar en nuestra posición, lo correcto es prevenir a sus constituyentes o los que se presentan a las elecciones de mentir".

El video del cruce entre la legisladora y el magnate de las redes sociales se viralizó rápidamente en redes sociales donde los usuarios aplaudieron a AOC por su duro cuestionamiento a Zuckerberg.