Miles de uruguayos gritan “No” a los militares en calles

Montevideo.

Una multitud de uruguayos invadió la avenida 18 de julio para manifestarse en contra del plebiscito “Vivir Sin Miedo”, que se votará junto con las elecciones nacionales del domingo 27 y que busca, entre otras cosas, que los militares puedan actuar en la seguridad pública.

Entre pancartas, banderas, gritos y cantos, la manifestación buscó dar un último incentivo popular para que no coloque la papeleta del Sí a la reforma constitucional.

Este plebiscito fue impulsado por el senador del opositor Partido Nacional (PN-derecha), Jorge Larrañaga, y busca la creación de una Guardia Nacional con 2,000 militares que trabajen junto a la Policía, permitir allanamientos nocturnos, negar la libertad anticipada a prisioneros culpables de determinados delitos y la pena de reclusión permanente revisable.

“Lo que está pasando en el resto de Latinoamérica debería abrirnos los ojos para también entender que la situación no se maneja así, un montón de países tienen militares en las calles y la violencia no deja de crecer. Entonces, ¿por qué vamos por ese camino si es un fracaso?”, dijo Daniela Buquet, una de las integrantes del colectivo No a la Reforma.