"Vamos a tener que reducir nuestros privilegios", filtran audio de primera dama chilena

Santiago de Chile.

En medio de las violentas manifestaciones que estremecen a Chile, la filtración de un polémico audio de la primera dama, Cecilia Morel, da un nuevo golpe a la imagen del mandatario chileno, Sebastián Piñera.

La grabación en la que se escucha a la primera dama comparar la crisis en el país con una "invasión alienígena", se viralizó en redes sociales.

La nota de voz filtrada estaba supuestamente dirigido a una "amiga" de la esposa de Piñera.

En el audio de 51 segundos se escucha a la primera dama mencionar que “lo que viene es muy, muy grave. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos... Intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto", afirmó.



Morel reconoció que la administración de su esposo no logró reaccionar a tiempo para contener las violentas protestas. "Estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice", agregó.



“Y no tenemos las herramientas para combatirlas. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida. Tendremos que reducir nuestros privilegios y compartir con los demás", concluyó.





La primera dama se vio obligada a pedir disculpas tras la viralización del polémico audio.



Piñera intentará este martes buscar una salida al estallido social en Chile detonado desde hace cinco días, reuniéndose con los líderes de los partidos políticos, en un momento en que la protesta amenaza recrudecerse con huelgas y nuevas movilizaciones.



Jaqueado por la peor ola de violencia que se vive en Chile desde su retorno a la democracia en 1990 y que ya suma 15 muertos, el mandatario, que hace dos días dijo que su país "estaba en guerra", cambió el tono.

Vamos a "explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos", dijo ayer.