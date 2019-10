¿Qué pasa en Chile?

Santiago, Chile.



El admirado modelo chileno escondía profundas grietas. Detrás de la estabilidad política y sus envidiadas cifras macroeconómicas, amplios sectores quedaron excluidos, incubando por años un descontento social que estalló con fuerza pero que muchos lo venían venir.



La rabia copó las calles. Ni la salida de militares, decretada el sábado por el presidente derechista Sebastián Piñera en medio del caos, sirvió para ahogar el grito de miles de personas cansadas de las iniquidades de un sistema político que en sus pilares se mantiene casi intacto al heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



"Desde afuera solo se veían los logros de Chile, pero dentro hay altos niveles de fragmentación, segregación y una juventud, que si bien no vivió la dictadura, que se restó de votar hace muchos años, pero que se hartó y salió a las calles a mostrar su rabia y decepción", explicó a la AFP Lucía Dammert, analista de la Universidad de Santiago de Chile.



Con una inflación de 2% anual, una pobreza por ingreso de 8,6% y un crecimiento esperado para este año de 2,5%, uno de los más altos en una región en crisis, el llamado modelo chileno era la envidia de muchos en América Latina, aunque sus indicadores sociales -como salud, educación y pensiones- escondían demasiadas iniquidades.

La tensión continúa intacta.

- Tensiones acumuladas -

"Muchas demandas estaban latentes y no habían sido respondidas. Se acumuló la tensión, la frustración que se refuerza cada día con la cotidianidad", señaló de su lado Octavio Avedaño, sociólogo y analista político de la Universidad de Chile.



Para este especialista no es casual que la génesis del estallido social haya sido el aumento de 3% en las tarifas del metro, un incremento que el presidente Sebastián Piñera congeló el sábado cuando las manifestaciones estaban fuera de control y habían sumado reclamos históricos de la clase trabajadora:



Desigualdad crónica, en un país que ostenta el ingreso per cápita más alto de América Latina (más de 20.000 dólares), un criticado sistema de pensiones que jubila a la mayoría con rentas inferiores al salario mínimo -de unos 400 dólares-, elevados costos en salud y educación y la constante presión del mercado inmobiliario que hace a muchos imposible acceder a una vivienda, formaron un cóctel difícil de contener, según los analistas.

El pueblo chileno continúa en las calles pese a las acciones del gobierno chileno.

- Ausencia de Estado, mercado presente -

El sociólogo Alberto Mayol, de la Universidad de Chile, explica que "en una sociedad donde todas las prestaciones públicas son de mercado y donde la integración social se produce a través del consumo, las personas necesitan comprar para estar dentro de la sociedad y para ello necesitan endeudarse".



El endeudamiento es uno de los grandes males que afecta a los hogares chilenos. Uno de cada tres mayores de 18 años tiene un saldo financiero que no puede enfrentar con sus recursos, según un estudio de la Universidad San Sebastián y Equifax.



Ese endeudamiento afecta en especial a miles que en los últimos años salieron de la pobreza, pero que sufren el agobio de pertenecer a una clase media para la cual no hay muchos beneficios sociales. Son los hijos y nietos de esas familias los que encendieron las llamas de esta revuelta sin precedentes.

Tanquetas del gobierno para dispersar a los manifestantes.

- De espaldas al pueblo -

Con Sebastián Piñera -un magnate que amasó una extensa fortuna- liderando un gobierno repleto de figuras del mundo empresarial, las manifestaciones están cargadas de alusiones al poder económico de sus dirigentes y la injusticia de un sistema que privilegia el capital.



Mayol advierte que en un gobierno como el de Piñera se concentra el poder económico, el poder político y el institucional, lo que el analista bautiza como "una trinidad en la élite" y provoca la fractura entre la población y sus dirigentes.



De esta manera "Evade" es una de las palabras más utilizadas por los manifestantes en carteles, para aludir a los escándalos de corrupción que protagonizaron en los últimos años poderosos grupos económicos cercanos al presidente.



En una sociedad segregada por clases sociales, donde la mayoría de los funcionarios viven en las zonas más acomodadas de Santiago, la gente los percibe como desconectados de la realidad.



"La política tiene un mea culpa que hacer y la población estaría agradecida de aceptarlo", advirtió Dammert.



Mayol considera que la situación está desbocada y "el fenómeno que viene es un misterio".