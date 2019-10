"No seas tonto", le dijo Trump al presidente turco Erdogan

Washington, Estados Unidos.

"No seas tonto", advirtió el presidente Donald Trump a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, en una carta enviada el día que Turquía lanzó su incursión contra los kurdos en el norte de Siria, alertándolo de que corría el riesgo de que la historia lo tachara de "demonio".



Tres días después de que aparentemente dio luz verde a la invasión al retirar a los militares estadounidenses de la región dominada por los kurdos, Trump le dijo a Erdogan que arruinaría la economía de Ankara si la invasión llegaba muy lejos.



En la carta fechada el 9 de octubre, cuya autenticidad fue confirmada por la Casa Blanca a la AFP, y que carece de toda sutileza diplomática, Trump afirma: "No quieres ser responsable de la matanza de miles de personas, y no quieres ser responsable de la destrucción de la economía turca, y lo haré".

Vea: Trump anuncia asistencia específica para Honduras, Guatemala y El Salvador



"La historia te verá de manera favorable si tu haces esto bien y de manera humana", dijo Trump. "Te verá siempre como un demonio si no pasan cosas buenas".



Y agrega que un "gran acuerdo" es posible si negocia con Mazloum Abdi, jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos, a quien Turquía ha calificado de "terrorista" por sus vínculos con los militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en Turquía.



"No seas un tipo duro. No seas tonto", y termina agregando: "Te llamaré más tarde".