SIP anuncia nuevas autoridades y directores de la organización

Florida, Estados Unidos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este jueves a las nuevas autoridades para el período 2019-2020, la cuales acompañarán a su nuevo presidente, Christopher Barnes, director general de The Gleaner, Jamaica, quien sustituye a María Elvira Domínguez, directora de El País de Cali, Colombia.

La elección se realizó durante la recién concluida 75ª Asamblea General realizada en Coral Gables, Florida, la semana pasada.



La lista de autoridades que apoyarán la gestión de Barnes al frente de la SIP incluye al Presidente Honorario Vitalicio, Scott C. Schurz, Herald Times, Indiana; Vicepresidente Jorge Canahuati, Presidente del Grupo Opsa de Honduras; segundo Vicepresidente, Michael Greenspon, The New York Times; Tesorero, Juan Pablo Illanes, El Mercurio, Chile y Secretario, Bartolomé Mitre, de La Nación de Argentina.



El Comité Ejecutivo estará presidido por José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador. María Elvira Domínguez será la vicepresidente.



La asamblea de la SIP también renovó a una tercera parte de sus 60 integrantes de la Junta Directiva, eligiendo para el período 2019-2022 a los siguientes directores: Asdrúbal Aguiar, El Impulso, Venezuela; Washington Beltrán, El País, Uruguay; Carlos Benavides, El Universal, México; Armando Castilla, Vanguardia, México; Martín Etchevers, Clarín, Argentina; Marcel Granier, RCTV, Venezuela; Cynthia Hudson, CNN en Español; Carlos Jornet, La Voz del Interior, Argentina; Ernesto Kraiselburd, El Día, Argentina; Carlos Mantilla, El Comercio, Ecuador; Aminda Marques, Miami Herald Media Company, Miami, Florida; Álvaro Maruenda, Bloomberg News, New York; Silvia Miró, El Comercio, Perú; María Eugenia Mohme, La República,Perú; Luciano Pascoe, TV Azteca, México; Carlos Pérez, El Universo, Ecuador; Pedro Rivero, El Deber, Bolivia; Fernán Saguier, La Nación, Argentina; María Catalina Saieh, Copesa, Chile; Juan Varela, Agencia EFE, España.

La dirección ejecutiva de la organización continuará a cargo de Ricardo Trotti.



La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.