Trump no cooperará en investigación de juicio político en su contra

Washington, Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este martes que no planea cooperar en la investigación sobre un juicio político abierta en su contra en el Congreso y que por tanto podría ignorar las peticiones de la oposición demócrata, al opinar que es un proceso "partidista" y que "viola la Constitución".



El abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, envió en nombre de Trump una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en la que explica la posición del mandatario ante la investigación abierta en su contra por sus presiones a Ucrania para que indagara sobre uno de sus rivales políticos, el ex vicepresidente Joe Biden.



"Dado que su investigación carece de cualquier base constitucional legítima (...), no se puede esperar que la rama ejecutiva participe en ella", escribió Cipollone en su carta.

Vea: Ordenan al Pentágono entregar documentos para juicio político de Trump