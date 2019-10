EEUU: Corte Suprema, a abordar candentes casos

WASHINGTON.

Los derechos sexuales de las minorías, el aborto, inmigración y armas. La Corte Suprema se reúne hoy para abordar una candente lista de casos; mientras que el escenario político de EUA se encuentra en un punto álgido con los esfuerzos para llevar a un juicio político al presidente Donald Trump.

La balanza de la Corte se inclinó hacia la derecha bajo el Gobierno de Trump, quien durante su primer mandato designó a los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, y ahora se prepara para luchar por reelegirse en la Presidencia en noviembre próximo. La Corte mantuvo un bajo perfil

140 empresas, entre ellas Google, Amazon y la Cámara de Comercio, respaldan a casi 700,000 jóvenes amparados en el programa Daca.

Suerte de los “dreamers”. La Corte Suprema tomará el 12 de noviembre otro emotivo caso cuando escuche los alegatos sobre el esfuerzo de Trump para terminar con el programa dreamers que protege a los migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración una piedra angular de su presidencia.

En las últimas elecciones, Trump consiguió la victoria tras cortejar a electores, incluyendo a cristianos evangélicos, con la promesa de nombrar jueces de derecha que se opusieran al aborto y defendieran el derecho a la posesión de armas.

Ética y políticas

El martes, la Corte abordará si es legal despedir a alguien por su orientación sexual o su identidad de género. El Gobierno de Trump acusa a los legisladores de que en el pasado no se ocupaban de los derechos de los homosexuales, cuando se prohibió la discriminación en el empleo por raza, color, religión, sexo o nacionalidad. La Corte también escuchará una impugnación sobre una ley restrictiva del aborto en el estado de Luisiana, otro tema sensible. Aún no ha sido establecida la fecha para que los los jueces examinen los méritos de la ley.