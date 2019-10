El emotivo gesto del joven que perdonó a la asesina de su hermano

Texas, Estados Unidos.

Una expolicía estadounidense fue condenada a diez años de prisión por un jurado de Dallas, Texas, que la declaró culpable de asesinar a balazos a su vecino, después de entrar por equivocación en el apartamento de la víctima, Botham Jean, un joven afroamericano, y lo confundiera con un intruso.

Tras la sentencia, el hermano de la víctima subió al estrado y dedicó unas emotivas palabras a la mujer que mató a su hermano.

“Te perdono y sé que si le preguntas a Dios él te va a perdonar. Estoy hablando por mí, no por mi familia. Te amo como a cualquier otra persona y no voy a decir que espero que te pudras y mueras como mi hermano”, dijo Brandt Jean.







“Personalmente quiero lo mejor para ti. No iba a decir esto delante de mi familia o de nadie, pero ni siquiera quiero que vayas a la cárcel. Quiero lo mejor para ti porque sé que eso es exactamente lo que Botham querría por ti. Lo mejor es que le des tu vida a Cristo... No sé si se puede, pero ¿puedo darle un abrazo por favor? ¿Por favor?”, preguntó Jean a la juez.

El joven recibió la aprobación y se levantó del estrado para fundirse en un largo abrazo con la ex policía, un gesto que ha conmovido a Estados Unidos.

Amber Guyger, blanca y de 31 años de edad, admitió durante su testimonio que la noche del 6 de septiembre de 2018, tras regresar de un turno de 15 horas, entró al que creía que era su apartamento y, al encontrar la puerta con el cerrojo abierto y un hombre allí, pensó que era un intruso y le disparó.



La víctima era Botham Jean, un contador de 26 años de edad, oriundo de la isla caribeña Santa Lucía, que murió en el hospital.



La exoficial, que en el momento del incidente aún vestía uniforme, fue despedida de la Policía.



Medios locales indicaron que los fiscales pidieron al jurado que Guyger, que ha estado en libertad tras pagar una fianza de 300,000 dólares, fuera sentenciada a por lo menos 28 años de prisión, una manera simbólica de recordar que Jean habría cumplido esa edad el domingo pasado.



La defensa de la expolicía alegó que estaba cansada y que se asustó cuando escuchó que había alguien en el que creía que era su apartamento.



El lunes, la juez del condado de Dallas, Tammy Kemp, dictaminó que los miembros del jurado podrían tener en cuenta la llamada "doctrina del castillo", una controvertida legislación según la cual el domicilio de una persona es su "castillo" y tiene derecho a defenderlo.

La fiscalía, por su parte, describió a Guyger como negligente, armada, distraída y demasiado presurosa en apretar el gatillo, añadiendo que cualquier persona hubiese notado que el número del apartamento al que ingresó no era el suyo.



Los fiscales llamaron la atención del jurado sobre el hecho de que, cuando Guyger entró en el domicilio de Jean, estaba distraída por la conversación telefónica, de tono sexual, que acababa de mantener con un agente policial con que mantenía una relación íntima.



Este suceso suscitó de nuevo el debate en EEUU sobre el uso de la fuerza policial, en particular por parte de agentes blancos, contra afroamericanos.