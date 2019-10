Demócratas acusan a Gobierno de obstruir investigación contra Trump

Washington, Estados Unidos.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, acusó este miércoles al secretario de Estado, Mike Pompeo, de intentar obstruir la investigación para empezar un juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump.



"Queremos dejar muy claro que cualquier esfuerzo del secretario, del presidente o de cualquier otra persona para interferir con la capacidad del Congreso de llamar a testigos relevantes, se considerará como evidencia de obstrucción de las funciones legales del Congreso", dijo Schiff en una rueda de prensa en el Capitolio junto a la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.



Schiff aseguró que está "profundamente preocupado" por el esfuerzo de Pompeo para interferir con la aparición de testigos ante su comité, ya que "muchos de los cuales se mencionan en la denuncia en la queja del informante".



Pompeo anunció ayer que los funcionarios del Departamento de Estado que han sido citados por el Congreso para declarar próximamente sobre la relación del país con Ucrania no lo harán, en medio de la investigación legislativa para un posible juicio político iniciada por Pelosi la semana pasada.



La líder demócrata anunció el pasado martes la investigación a raíz de una conversación telefónica que el mandatario sostuvo en julio con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, en la que le pidió investigar al exvicepresidente, Joseph Biden, y su familia por presunta corrupción en ese país.



Preguntada sobre si el contenido de esa conversación es suficiente como para empezar pesquisas previas a un posible proceso de destitución, Pelosi lo justificó al argumentar que Trump había "socavado la seguridad nacional".



"(Trump) estaba socavando nuestra seguridad nacional y su juramento para proteger y defender la Constitución porque estaba derrocando una acción del Congreso por su cuenta, además de socavar la integridad de nuestras elecciones", explicó.



Pelosi se refería a una ayuda militar a Kiev de unos 400 millones de dólares que Trump bloqueó hasta semanas después de su llamada con Zelenski, a pesar de que había sido aprobada por el Congreso.

Sin embargo, recordó que el inicio de un juicio político contra un presidente es algo "triste" y "divisivo".



"Realizar una investigación para acusar a un presidente no es algo de lo que alegrarse. No sé de nadie que esté contento, es un momento triste", dijo.



Mientras Pelosi y Schiff se dirigían a la prensa en el capitolio, Trump cargó contra ambos a través de su cuenta de Twitter y les urgió "no perder el tiempo" en la investigación contra él.



"Los demócratas que no hacen nada deben centrarse en la construcción de nuestro país, no en perder el tiempo y la energía de todos en tonterías, que es lo que han estado haciendo desde que fui elegido por abrumadora mayoría en 2016, 223-306. ¡Consigan un mejor candidato esta vez, lo necesitarán!", señaló Trump. EFE