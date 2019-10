La NASA está cerca de encontrar vida en Marte, pero el mundo no esta listo

Estados Unidos

La NASA realizará proximamente la misión espacial más importante, lo cual representa un importante avance para la humanidad.

“Será revolucionario”, dijo el jefe de la NASA, Jim Greena, a The Telegraph. “Comenzará una línea de pensamiento completamente nueva. No creo que estemos preparados para los resultados. No lo estamos”.

El jefe de la NASA afirmó que los resultados podrían la astrobiología. “Lo que sucede después es un conjunto completamente nuevo de preguntas científicas”, dijo. “¿Es esa vida como nosotros? ¿Cómo estamos relacionados?”.

Se cree que la superficie del planeta rojo es radiactiva, por lo que si hay vida en Marte, es probable que viva bajo tierra.

“Cuando los ambientes se vuelven extremos, la vida se mueve hacia las rocas”, agregó.

El róver Mars 2020 de la NASA se lanzará en julio de 2020 y aterrizará en el cráter Jezero del planeta rojo en febrero de 2021 (después de todo, Marte está a 225 millones de kilómetros de la Tierra). Está equipado con dos cámaras de alta definición y un helicóptero desmontable para tomar imágenes aéreas de los acantilados, cuevas y cráteres del planeta.