Lorenzo sigue en el Atlántico como un huracán de categoría mayor

Miami, Estados Unidos.

El huracán Lorenzo no disminuye por ahora su fortaleza y se mantiene como un huracán de categoría mayor, con vientos máximos sostenidos de 155 millas por hora (250 km/h), mientras prosigue su trayecto al norte y en medio del Atlántico.



De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EEUU, Lorenzo, que anoche alcanzó la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson, es decir 5, avanza a 10 millas por hora (17 km/h), ahora como un ciclón de categoría 4, en un área donde no representa peligro.



No obstante, el centro meteorológico, con sede en Miami, sugiere que las autoridades de las islas Azores deben vigilar el desenvolvimiento de este poderoso ciclón, que se halla a unas 1,360 millas (2,190 kilómetros) del suroeste de este archipiélago.



Los meteorólogos prevén que el ciclón, el quinto de la temporada atlántica, haga un giro hacia el norte-noreste tarde este domingo, seguido por un traslado mas rápido hacia el noreste entre el martes y miércoles.



Lea: Los franceses rinden homenaje al expresidente Jacques Chirac en París

"Se espera que Lorenzo se mueva cerca o justo al oeste de las Azores el martes y miércoles por la noche", señaló en su boletín matutino el NHC, que precisó que aunque se prevé un debilitamiento gradual Lorenzo todavía será un poderoso y gran ciclón cuando esos días se acerque a las Azores.



Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta unas 50 millas (85 kilómetros) desde el centro del huracán, que ya está empezando a producir un fuerte oleaje en el norte de la cuenca atlántica.



En el oeste de las islas Azores, entre el martes y miércoles Lorenzo ocasionará unas acumulaciones de agua por las fuertes lluvias de hasta 6 pulgadas (150 mililitros), según el NHC.



En esta temporada atlántica se prevén de 10 a 17 tormentas tropicales con nombre, es decir con vientos superiores a 39 millas por hora (63 km/h), y de ellas de cinco a nueve huracanes, con vientos de 74 millas por hora (120 km/h), según la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA).



Se trata de una temporada con un 45% de probabilidades de una actividad "por encima de lo normal", que es de 12 tormentas con nombre, de las cuales seis se convierten en huracanes, incluidos tres importantes.



En la actual temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, se han registrado cinco huracanes, Barry, Dorian, Humberto, Jerry y Lorenzo. Texto y foto de EFE.