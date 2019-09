Guardia Costera de EEUU captura “narcosubmarino” en aguas del Pacífico

Redacción LP

Un patrullero de la Guardia Costera de los Estados Unidos capturó un “narcosubmarino” en aguas del océano Pacífico, confiscando más de 5 toneladas de cocaína que transportaba el sumergible.

En un comunicado emitido por este servicio armado, se informó que submarino llevaba una carga de 12,000 libras de cocaína, lo que representa un valor monetario calculado en $165 millones.

La embarcación capturada tenía una eslora (largo) de 12 metros y fue encontrado en el Pacífico oriental a comienzos de septiembre, indicó el comunicado de la Guardia Costera.

La tripulación del patrullero Valiant logró interceptar al submarino con la ayuda de fuerzas navales colombianas, en una operación en la que tomaron el control de la embarcación y arrestaron a sus cuatro tripulantes.

The #Florida @USCG Cutter Valiant took down a narco sub carrying 12k lbs of cocaine in the #EasternPacific, cutting approximately $165 mil from smuggler pockets.



More info and photos here: https://t.co/mSb28nTIzF pic.twitter.com/hS5kRVtV3f