Hondureño salva a niña de ser arrollada por tren en Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.

Un inmigrante de origen hondureño se convirtió en héroe tras rescatar a una niña que estuvo a punto de ser arrollada por un tren luego de que su padre se suicidara lanzándose a las vías junto a la pequeña.

El hondureño Jairo Torres, se encontraba esperando el tren para ir a su trabajo ayer por la mañana en una estación de Kingsbridge Heights en El Bronx, cuando observó al hombre saltar a las vías cuando se aproximaba el tren.

"Imagino que iba para la escuela con su hija. El estaba hablando por teléfono y lo único que escuché es que él dijo 'ok, Dios te bendiga. Bye bye. Ahí viene el tren' Y ahí fue que el señor brincó a la línea del tren", relató Torres, un trabajador de construcción de 36 años, a la cadena Univision.



El hombre falleció en el instante mientras que su hija de 5 años de edad quedó atrapada debajo del tren que logró frenar justo antes de embestir a la menor.



Torres saltó de inmediato para rescatar a la pequeña. Afirma que logró ver el cuerpo del hombre "partido a la mitad" y que la pequeña aún se movía. "Al principio estaba paralizado, como todo el mundo, pero luego simplemente salté, no lo hice para ser un héroe, fue inmediato”, explicó Torres.





"En mi segundo intento que me asomo debajo del tren, veo que la niña levanta la mano. Cuando la niña me logra ver ella voltea a ver a su papá y lo primero que dice es '¿qué pasó con mi papá?' y yo le digo. No mires a tu papi, vente conmigo", agregó Torres.



Después le dijo que "saliera como un perrito", la pequeña siguió sus instrucciones.

La heroica acción de Torres quedó registrada en videos que grabaron los pasajeros que observaban con terror la escena.



La menor fue luego entregada a su madre, quien agradeció a Torres por haberla rescatado.



"Mi hija volvió a renacer gracias a ti”, le dijo.

El hombre que falleció fue identificado como Fernando Balbuena-Flores, de 45 años de edad. Su esposa, Niurka Caraballo, indicó que sufría depresión pero que nunca imaginó que intentaría quitarse la vida junto a su hija menor.