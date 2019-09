Trump, Rohaní y Bolsonaro, protagonistas de una Asamblea con muchos ausentes

Naciones Unidas.



Los presidentes de EE.UU., Donald Trump; de Irán, Hasan Rohaní; y de Brasil, Jair Bolsonaro, serán algunos de los principales protagonistas en la Asamblea General de la ONU, a la que no acudirán líderes de peso como Nicolás Maduro (Venezuela), Miguel Díaz-Canel (Cuba), Vladímir Putin (Rusia) o Xi Jinping (China).



DONALD TRUMP



Una vez más, el presidente estadounidense acaparará los focos en Naciones Unidas tras dos años dejando discursos con un marcado tono nacionalista y beligerante, y plagados de expresiones para la historia como aquel "hombre cohete" que dedicó al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.



En esta ocasión, Trump llega con el telón de fondo de su guerra comercial con China y con unas frías relaciones con los socios europeos, pero sobre todo en medio de una fuerte escalada de la tensión con Irán.



En las últimas semanas la Casa Blanca había alimentado las expectativas sobre una hipotética reunión en Nueva York con el líder iraní, Hasan Rohaní, que ahora mismo parece imposible tras un contundente "no" de Teherán y los recientes ataques contra el petróleo saudí.

HASAN ROHANÍ



El presidente iraní ha rechazado hasta ahora cualquier negociación bilateral con Estados Unidos, que desde la llegada al poder de Trump no ha hecho más que aumentar la presión sobre el país persa.



Las sanciones estadounidenses, aplicadas tras la salida de Washington del pacto nuclear de 2015, asfixian a Irán, que finalmente ha decidido tensar la cuerda acelerando las actividades de su programa atómico.



Está por ver si ese movimiento le ayudará a obtener del resto de potencias firmantes, sobre todo de Europa, las facilidades que busca para hacer frente a EE.UU. o si, por el contrario, la situación sigue complicándose.



Irán, además, está involucrado de forma indirecta en un duro conflicto regional con Arabia Saudí y tendrá mucho que decir en cualquier conversación sobre Yemen o Siria.

JAIR BOLSONARO



Estreno en Naciones Unidas para Bolsonaro, que como Trump llegará a priori con un mensaje nacionalista y bastante contrario a los principios de la ONU.



El presidente brasileño, como es tradicional, será el primer líder en intervenir en la Asamblea General y ya ha adelantado un discurso "diferente" al de sus antecesores, con mucho énfasis en la defensa de la "soberanía" nacional.



Además, se espera que aborde, entre otras temas, la situación de la Amazonía tras sus críticas a iniciativas internacionales para proteger esa zona, que Bolsonaro ve como una injerencia y que le han llevado a un duro choque con su homólogo francés, Emmanuel Macron.



El dirigente galo no es el único blanco reciente de las iras de Bolsonaro, que en las últimas semanas ha respondido con ataques personales a las críticas a la violencia policial en Brasil expresadas por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.



EMMANUEL MACRON



El presidente de Francia llegará a Nueva York buscando mediar entre Estados Unidos e Irán y concretar su iniciativa para proteger la Amazonía, lanzada durante la pasada cumbre del G7 de Biarritz.



Su enfrentamiento con Bolsonaro podría tener un nuevo capítulo en Nueva York, pero además Macron será una de las voces europeas más importantes en la Asamblea General, en un momento complejo para el bloque comunitario por cuestiones como el "brexit".



BORIS JOHNSON



El primer ministro británico viajará a Nueva York mientras apura los plazos para cerrar la salida de su país de la Unión Europea (UE) y en la Gran Manzana tendrá oportunidad de verse con muchos de sus homólogos y con las principales figuras de Bruselas.



ANGELA MERKEL



Aunque su presencia no se preveía inicialmente y no ha sido confirmada, la canciller alemana podría viajar a Nueva York para participar, al menos, en la cumbre del clima convocada para el próximo lunes y mantener encuentros bilaterales, entre otros con Johnson.



OTROS LÍDERES LATINOAMERICANOS



Además del brasileño, el presidente argentino, Mauricio Macri, que acudirá a la ONU en medio de la campaña electoral y de una difícil situación económica en el país, y el colombiano Iván Duque, que lo hará en plena tensión en la frontera con Venezuela, serán dos de los dirigentes más destacados de la región.



LOS AUSENTES



Dos dirigentes clave en la escena internacional como los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, serán ausencias significativas en una Asamblea General de la ONU en la que tampoco estará el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



También habrá importantes bajas dentro de Latinoamérica, pues no está previsto que asistan ni el líder venezolano, Nicolás Maduro; ni el cubano, Miguel Díaz-Canel; ni el mexicano, Andrés Manuel López Obrador.