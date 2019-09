Joe Biden se muestra combativo en tercer debate demócrata

Houston, Estados Unidos,

El septuagenario Joe Biden, favorito en las primarias demócratas, se mostró el jueves fuerte en un debate televisado, atacando a sus principales rivales, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders, y sin que le afectaran los golpes de los candidatos con menos opciones.

Después de un verano boreal marcado por errores y comentarios confusos que dispararon las dudas sobre su estado, Biden, de 76 años, defendió sus posiciones centristas durante casi tres horas en Houston (Texas).

Biden comenzó atacando a sus dos rivales progresistas, a los que echó en cara que su proyecto de cobertura médica universal es poco realista, y defendió su propio plan para mejorar el sistema de seguro de salud: "Puedo explicar cómo financiarlo, cómo implementarlo y por qué es mejor".

A la salida del estudio de televisión, el veterano político se jactó en un tuit de haber demostrado por qué es "el único candidato que puede (...) generar resultados tangibles para las familias de trabajadores".

At last night’s #DemDebate, I discussed my vision for the country and how I'll deliver tangible progress on the most pressing issues facing working families.



I refuse to postpone American possibilities any longer. There’s enormous opportunity once we get rid of Donald Trump. pic.twitter.com/eBmbdUEpYX