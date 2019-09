Ecuador dejará pasar por su territorio a venezolanos con visa para tercer país

Quito, Ecuador.

Ecuador permitirá el paso por su territorio de emigrantes venezolanos que dispongan de visados para terceros países, anunció a Efe este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano, José Valencia.



El canciller explicó en una entrevista que estos emigrantes podrán acogerse a un "permiso de tránsito", que ya está habilitado en las terminales fronterizas y que solo se podrá obtener presentado la correspondiente visa a un tercer país.



Este permiso, que es "gratuito", concede al emigrante la posibilidad de circular libremente por el territorio ecuatoriano durante un período de 10 días con el fin de llegar a su destino.



"Este permiso está vigente en general para todos los extranjeros que se encuentran en tránsito para otro país, pero de manera particular, habida cuenta de las circunstancias que conocen, estamos precisando que los venezolanos que van en tránsito a otro país también pueden acceder a ese permiso", afirmó Valencia.



Precisó que se trata de "un permiso que existe" y que "hay muchas personas que vienen en tránsito en Ecuador", como aquellos pasajeros que no salen de un aeropuerto cuando su destino es otro país.



Sin embargo, aclaró que la Cancillería ha expedido "una específica directriz recordando a las autoridades de control migratorio, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, que los venezolanos que vayan a un tercer país y que presenten las visas de ese país pueden obtener un permiso de tránsito del Ecuador que les permita llegar".



En los últimos dos años han pasado por Ecuador más de un millón de emigrantes venezolanos, de los cuales unos 400,000 se han radicado en el país con un coste social y económico altísimo para el Gobierno ecuatoriano, unos 77 millones de dólares en 2018 y más de 120 millones previstos para 2019.



Ante las previsiones de un flujo aun mayor, que según la ONU iba a alcanzar el medio millón a finales de año, el presidente, Lenín Moreno, impuso el requisito de una visa excepcional con "carácter humanitario" desde el pasado 26 de agosto, lo que ha reducido el número de ingresos de forma dramática y obligado a muchos a tratar de cruzar al territorio nacional empleado pasos irregulares.



Además, del lado colombiano del paso de Rumichaca, quedaron varados más de un millar de personas que llegaron tarde a la entrada en vigor del requisito de visa y no tenían a dónde dirigirse.

Desde entonces, particularmente en la última semana, Colombia había solicitado a Ecuador y Perú, incluso por medio de la ONU, que flexibilizara los requisitos de entrada y permitiera un corredor humanitario para los venezolanos que quedaron en su territorio.



Valencia precisó en ese sentido que su país no tiene la intención de que se le ocasionen problemas por esta situación a terceros Estados.



El "permiso de tránsito", insistió Valencia, es "gratuito" y "el único requisito es que la persona interesada en obtenerlo presente una visa válida al país al cual se está dirigiendo". EFE