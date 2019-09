Envían a niña bahameña a centro de inmigrantes en EEUU

Florida, Estados Unidos.

El grupo a favor de los inmigrantes Families Belong Together solicitó este miércoles la "liberación inmediata" de una niña de 12 años que huyó a EEUU con su madrina tras el paso del huracán Dorian por Bahamas y fue enviada a un centro de menores inmigrantes en Miami.



Paola Luisi, portavoz de la organización, criticó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la clasificara como "niña inmigrante viajando sola" y fuera enviada a un albergue para este tipo de menores.



Kaytona Paul "vino a Estados Unidos para huir del huracán Dorian con su madrina, como sus padres pidieron" y resultó en el His House Children's Home, en Miami Gardens, a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), agregó la activista.





Su madre, Katty Paul, que llegó este martes a EEUU señaló al diario Miami Herald que su hija está deprimida y llorando.



Luisi lamentó que ahora esta familia será sometida al "largo proceso para convertirse en patrocinadores de su hija, mientras se enfrentan al riesgo de una deportación al fin de este mes".



Paul deberá demostrar ante HHS el parentesco con la niña y presentar la documentación en la que se compromete a ser la tutora legal de la menor inmigrante.



Tras el huracán, que ha causado la muerte de al menos 50 personas y la desaparición de unas 2,500, la familia de la niña, que tiene tres hermanos más, huyó de Ábaco, donde lo perdieron todo, hacia Nassau, la capital de Bahamas, de donde algunos de ellos siguieron su camino a EEUU por separado.





Dramas como el de esta familia se repite en el sur de Florida con cientos de inmigrantes bahameños que evacuaron Gran Bahama y Ábaco, islas que fueron arrasadas por el huracán Dorian el 1 pasado de septiembre y están frustrados por las confusas políticas migratorias.



Aunque el director interino del CBP, Mark Morgan, dijo en un principio que estos inmigrantes no requerían "documentos de viaje" si sus vidas estaban en "peligro", decenas han tenido que quedarse en las islas por falta de estos papeles.



La naviera española Balearia señaló que el domingo pasado tuvo que bajar de uno de sus barcos anclado en Freeport (Gran Bahama) a 119 pasajeros, porque se dieron cuenta a última hora de que tenían que pedir una autorización migratoria en Nassau.



"Abordamos a estos pasajeros con el entendimiento de que podían viajar a Estados Unidos sin visas", aclaró la empresa.



Congresistas de Florida, que han pedido al gobierno del presidente Donald Trump relajar los requisitos para que estos afectados se puedan quedar con sus familias en el país, no han encontrado eco en la administración.



"La crueldad de Trump contra las personas de color no tiene fin", manifestó Families Belong Together.

Trump dijo este lunes que Estados Unidos tiene que tener "cuidado" a la hora de acoger a estos refugiados porque entre ellos podría haber "gente muy mala" y que "todo el mundo necesita tener una documentación completamente apropiada".



Los desplazados bahameños empezaron a llegar al sur de Florida, especialmente por mar, el pasado fin de semana.



Morgan ha aclarado que CBP tiene la "discreción" de emitir un permiso humanitario o médico temporal "caso por caso" a aquellos con alguna necesidad de emergencia.



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte ha aclarado que los bahameños que lleguen a los puertos de entrada deben tener pasaporte válido y la visa correspondiente. EFE