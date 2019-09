Casa Blanca “agradecida” con labor de México en frenar la migración

Guatemala: sigue tensión por acuerdo

GUATEMALA. El acuerdo migratorio entre Guatemala y EEUU, que pretende que el país centroamericano atienda a extranjeros solicitantes de asilo, debe ser sometido para su aprobación al Congreso, insistió ayer la máxima instancia judicial guatemalteca. La Corte de Constitucionalidad (CC) reiteró que ese texto deberá ser votado por el Parlamento, como había adelantado en julio, cuando indicó al presidente Jimmy Morales que el convenio no podría entrar en vigencia sin la aprobación del Congreso. El alto tribunal retiró además ese amparo de julio tras recibir informes del gobierno y quedar convencido de que Morales iba a elevar el acuerdo migratorio al Congreso, a pesar de las declaraciones del presidente en sentido contrario. Morales mostró sin embargo ayer su convencimiento de “que ese acuerdo no debe ir al Congreso” y anunció que analizará el fallo de la corte. Y denunció que hay gente “interesada” en que Guatemala no tenga una buena relación con EEUU.