Rusos votan en elecciones locales luego de turbulenta campaña

Rusia.

Los rusos acuden a las urnas el domingo para elegir a sus representantes locales, después de una turbulenta campaña que incluyó una oleada de persecuciones judiciales contra manifestantes, consideradas las peores en casi una década.



Las elecciones municipales y regionales se llevan a cabo en todo el país tras un intercambio histórico de 70 prisioneros entre Rusia y Ucrania, aclamado por unanimidad como un primer paso hacia la resolución del conflicto entre los dos países que se arrastra desde 2014.



De acuerdo con analistas, los resultados de la votación serán seguidos de cerca a raíz de la proximidad de las elecciones parlamentarias de 2021, y también por la capacidad de dar forma al futuro político de Rusia.



Las miradas están concentradas en la capital, donde se realizaron manifestaciones casi semanales este verano por la exclusión de los candidatos de la oposición.



En el centro y en las afueras de Moscú, los electores eran recibidos por agentes de policía en uniformes blancos, globos con los colores de la bandera rusa y tenderetes con comida y bebidas, en los que los jubilados se detenían para tomar un té tras haber votado.



"Voté de forma inteligente", declaró Aliona Prokhorova, de 46 años, que se desplazó con su hija a un colegio electoral en el sudoeste de la capital.

"Moscú se opone a todo este horror (...). Aún no me lo creo", aseguró sobre la represión de las manifestaciones que se produjeron a lo largo del verano para protestar contra la imposibilidad de presentarse de algunos candidatos de la oposición.

- Fuegos de artificio después de la represión -

La abogada Lyubov Sobol, un de las impulsoras de las protestas tras haber sido apartada de las elecciones, votó cerca de su domicilio en el sur de Moscú, acompañada por numerosos periodistas.



"Sin duda, que nadie quiere ir a votar, ya que los candidatos no han sido autorizados a presentarse", dijo a la prensa. "Esto no es democracia".



El convoy del presidente ruso, Vladimir Putin, travesó la ciudad para dirigirse al puesto de votación en la Academia de las Ciencias donde suele votar el mandatario.



"Lo que es importante no es la cantidad, sino la calidad de los candidatos", afirmó Putin en declaraciones a agencias rusas.



Las manifestaciones se tradujeron en casi 2.700 arrestos, una ofensiva nunca vista desde la ola de protestas en 2011-2012, que precedió al regreso de Putin a la presidencia después de un período como primer ministro.



Las autoridades encarcelaron brevemente a prácticamente todos los candidatos de la oposición que deseaban participar en las elecciones de Moscú. Varios manifestantes también recibieron condenas de hasta cuatro años de prisión. Un hombre fue sentenciado a cinco años de prisión por un tuit que llamaba a atacar a hijos de policías.

- "Votar con inteligencia" -

En Moscú se espera que casi 7,2 millones de votantes elijan 45 diputados en el parlamento de la ciudad, dominado por el partido gobernante, Rusia Unida, que nunca se opone a las políticas del alcalde Sergei Sobrianin, alineado con el Kremlin.



Sin embargo, ni un solo candidato aparece oficialmente bajo los emblemas del partido, cuya popularidad ha alcanzado un puntaje históricamente bajo.



El opositor Alexéi Navalny, de 43 años, pidió a los moscovitas que "voten con inteligencia" apoyando a los candidatos en mejor posición para vencer al partido oficialista. La mayoría de ellos son comunistas.



En total, más de 5.000 elecciones se llevarán a cabo este domingo. Los rusos elegirán a 16 gobernadores regionales y parlamentarios locales de 13 regiones, incluida Crimea, la península de Ucrania anexada por Rusia en 2014.