Agencia espacial india informa pérdida de contacto con sonda lunar

Bangalore, India

La agencia espacial india anunció el sábado que perdió el contacto con la sonda espacial cuando se aprestaba a alunizar cerca del polo sur de la Luna.

"El descenso del módulo de descenso Vikram se llevaba a cabo como previsto", dijo el presidente de la agencia espacial (ISRO), K. Sivan, en la sala de control de Bangalore (sur).

"Luego la comunicación entre el módulo y el control en suelo se perdió. Los datos están siendo analizados", agregó.

El primer ministro Narendra Modi, que viajó al centro espacial de Bangalore para ver el alunizaje, dijo a los científicos luego del anuncio de Sivan que "lo que ustedes han realizado no es un pequeño logro".

"Altas y bajas suceden en la vida. Su fuerte trabajo nos ha enseñado mucho y el país entero está orgulloso de ustedes", agregó.

This is Mission Control Centre. #VikramLander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 km. Subsequently, communication from Lander to the ground stations was lost. Data is being analyzed.#ISRO