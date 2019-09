Los 15 consejos de la Madre Teresa de Calcuta para ser más humilde

Redacción



Un 5 de septiembre de 1997, hace 20 años, el mundo conoció la triste noticia del fallecimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta; sin embargo, dejó una gran enseñanza para la humanidad.



Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación, en un primer momento en la India, su país natal, y luego en otros países del mundo.



Su fama internacional comenzó en la década de 1970 adquiriendo la reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos, en parte por el documental y libro Something Beautiful for God, de Malcolm Muggeridge.



Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales.



Tras su muerte, fue beatificada por el papa Juan Pablo II. Su canonización fue aprobada por el papa Francisco en diciembre de 2015, después de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo en estado terminal. El acto oficial de canonización tuvo lugar en Roma en la mañana del domingo 4 de septiembre de 2016/

Ahora el mundo recuerda su legado







1. Habla lo menos posible sobre ti.



2. Mantente ocupado en tus propios asuntos y no con los de los demás.



3. Evita la curiosidad (querer saber cosas que no deberían preocuparte).



4. No interferir en los asuntos de los demás.



5. Acepta pequeñas irritaciones con buen humor.



6. No te detengas en las faltas de los demás.



7. Acepta censuras incluso si no son merecidas.



8. Ceder a la voluntad de los demás.



9. Acepta insultos y heridas.



10. Acepta el desprecio, ser olvidado y desatendido.



11. Se cortés y delicado incluso cuando seas provocado por alguien.



12. No busques ser admirado y amado.



13. No te protejas detrás de tu propia dignidad.



14. Cede en discusiones, incluso cuando tengas razón.



15. Elige siempre la tarea más difícil.