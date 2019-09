El Chapo habla con su familia desde prisión y envía mensaje a EEUU

Colorado, Estados Unidos.

Dos meses después de ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, Joaquín "el Chapo" Guzmán, logró comunicarse con sus familiares en México y le envió un contundente mensaje a la justicia estadounidense, según informó su abogado José Luis González Meza.

Guzmán dijo vía telefónica a su madre, María Consuelo Loera, y a sus hermanas que tiene conocimiento de que Estados Unidos quiere quitarle los 14,000 millones de dólares a los que asciende la fortuna que amasó con el Cartel de Sinaloa por lo que desea que sus bienes sean otorgados a las comunidades indígenas de México.

El Chapo "dijo que el dinero no pertenece a Estados Unidos sino al Gobierno de México y que él esta totalmente de acuerdo en que regrese a México el dinero, con una suplica al presidente (de México, Andrés Manuel) López Obrador de que ese dinero se destine a las comunidades indígenas", aseveró González Meza en conferencia de prensa.



La declaración se da luego de que en el Senado de México se promoviera la creación de una comisión binacional para negociar la repatriación de bienes decomisados al narcotraficante así como de cualquier otro criminal que haya sido juzgado en la Unión Americana.



Sobre la posible repatriación a México del capo, ahora ingresado en un cárcel de máxima seguridad en Denver, Colorado, su apoderado judicial Juan Pablo Badillo Soto indicó que el juicio no es válido porque no fue puesto a disposición de las autoridades que lo reclamaban en San Diego sino en Nueva York "donde nunca fue requerido".

Según el abogado, doña Consuelo de 91 años le dijo a su hijo que su lucha aún no ha terminado.



A través de sus abogados, la mamá del "Chapo" envió a Obrador y a cuatro funcionarios del gabinete una nueva carta expresándoles su interés de que su hijo sea repatriado a este país.

El Chapo fue trasladado a la Supermax de Colorado tras ser condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión por narcotráfico. "Lo han tratado mejor que en Manhattan, ya lo sacan una hora para hacer ejercicio", relató el abogado.

Obrador, por su parte, aplaudió la supuesta iniciativa del capo de otorgar su riqueza con las comunidades olvidadas en México.



"Si es como salió en medios, hay un abogado que expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a comunidades indígenas de México. Yo lo veo bien, lo celebro", dijo el presidente desde la conferencia matutina en Palacio Nacional.



El mandatario dijo que le gustó la declaración. "Para qué digo que no, si sí. No sé si sea cierta, no puedo verificarlo", puntualizó.



Indicó que ya se inició con un proceso para que todo lo que se confisca en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes mexicanos se devuelva a México.