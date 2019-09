Otros cuatro sistemas tropicales se forman en el Atlántico

Florida, Estados Unidos.

Mientras el huracán Dorian azota la costa este de los Estados Unidos este miércoles, el Centro Nacional de Huracanes de EEUU (NHC) vigila de cerca otras cuatro perturbaciones tropicales en el Atlántico y el Golfo de México.



El primero de estos fenómenos es la tormenta tropical Fernand, que tocará tierra este miércoles en el noroeste de México, generando fuertes precipitaciones torrenciales.



La tormenta dejará afectará los estados mexicanos de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí y el valle de Río Grande, Texas (EEUU).

En tanto, Gabrielle, una segunda tormenta tropical cobró fuerza en el Atlántico con vientos sostenidos de 50 mph mientras avanza hacia el oeste.

La tormenta Gabrielle se encuentra a unas 682 millas (1073 kilómetros) al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde, en las costas de África y seguirá moviéndose rumbo noroeste hasta el viernes, mientras que aumentará su velocidad y se fortalecerá, sin tener una trayectoria definida aún.

El cuarto sistema está ubicado al sur de las Bermudas con un 40% de posibilidades de que evolucione a huracán en los próximos dos días.

Cambio climático

El número de tormentas tropicales y de huracanes en el Atlántico Norte no se ha acrecentado en las últimas décadas, pero la intensidad de los huracanes tiende a ser mayor.



Dorian es el quinto huracán categoría 5 desde 2016. Ninguno alcanzó ese nivel entre 2008 y 2015, pero entre 2003 y 2007 hubo ocho, entre ellos el Katrina, que devastó Nueva Orleans en 2005.

Vea: Impresionantes imágenes aéreas de la devastación en Bahamas por huracán Dorian



"Nuestros modelos climáticos prevén cada vez más huracanes de categoría 4 o 5 en la medida en que el clima se caliente", dijo a la AFP Kristy Dahl, de la Union of Concerned Scientists, una gran ONG estadounidense.



Un estudio realizado por investigadores federales estadounidenses publicado en la influyente revista Nature en febrero identificó otra tendencia: los huracanes están experimentando cada vez más una "intensificación rápida" en un corto período de tiempo, y los científicos vinculan el fenómeno con el cambio climático provocado por el hombre.



Dorian también se intensificó rápidamente no una sino dos veces durante este fin de semana.



"El porcentaje de huracanes en el Atlántico que han experimentado una rápida intensificación se ha triplicado desde la década de 1980, y no es algo que podamos explicar por la variabilidad natural del clima", dijo Dahl.