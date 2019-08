Brigitte Macron agradece apoyo de los brasileños tras insultos de Bolsonaro

París, Francia.

La esposa del presidente de Francia, Brigitte Macron, agradeció el jueves a los brasileños que le han brindado su apoyo después del comentario ofensivo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su contra.



"Sólo quería decir (...), ya que veo que hay cámaras, dos palabras para los brasileños y las brasileñas, en portugués (...): ¡Muito obrigada! ("Muchas gracias" - ndlr.), muchas, muchas gracias a todos los que me han apoyado", declaró la primera dama de Francia durante una visita al norte del país.



"Los tiempos cambian. Algunos están dentro del tren del cambio (...) Pero no todos están: algunos se han quedado en el andén", dijo, bajo fuertes aplausos, durante un discurso en Azincourt, donde participó a un evento oficial.





"Espero que lo escuchen, me conmovió mucho", añadió más tarde ante la prensa la primera dama, en referencia al apoyo que recibió de muchos brasileños tras la arremetida de Bolsonaro.



"Más allá de mí, es por todas las mujeres. Todas las mujeres se vieron afectadas. (...) Las cosas están cambiando, todo el mundo debe ser consciente de ello. Hay cosas que ya no se pueden decir y cosas que ya no se pueden hacer", insistió.



El G7 de Biarritz del fin de semana pasado dio origen a un enfrentamiento diplomático entre Bolsonaro y su homólogo francés, Emmanuel Macron, respecto a los actuales incendios de la Amazonía.

Las declaraciones ofensivas del brasileño acerca de la primera dama francesa Brigitte Macron llevaron a Macron a desear abiertamente, ante las cámaras del mundo entero, que el "pueblo brasileño tenga muy rápidamente un presidente que se comporte debidamente".



Los internautas brasileños inundaron las redes repudiando la actitud del presidente con el hashtag #DisculpaBrigitte.



El presidente brasileño retiró el miércoles su comentario ofensivo publicado en Facebook, para "evitar que sea malinterpretado", indicó el miércoles su portavoz.