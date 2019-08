Asesino de hondureña en EEUU había sido denunciado por violencia doméstica

Estados Unidos.

El hombre que, según la Policía, mató a su esposa el pasado sábado, fue declarado culpable tiempo atrás por no cumplir órdenes de protección que la víctima había recibido contra él.



El sitio estadounidense Providence Journal apunta que en los meses previos al asesinato-suicidio a plena luz del día en Charles Street, Oscar Hudson, de 50 años, recibió repetidamente la orden de no tener contacto con Berta Hudson, de 48 años.



El sábado, la Policía dice que la mató a tiros frente a 437 Charles St. antes de huir a un apartamento y quitarse la vida. Un historial de violencia doméstica, incluida la violación de las órdenes de no contacto, es un factor de riesgo de letalidad en situaciones de violencia doméstica, dicen los expertos.

El homicidio por violencia doméstica "generalmente ocurre después de muchos incidentes de violencia doméstica", dijo Tonya Harris, directora ejecutiva de la Coalición contra la Violencia Doméstica de Rhode Island.

-Pidió separarse-

Según las presentaciones públicas en el Tribunal de Familia, Berta Hudson solicitó el divorcio de Oscar Hudson en diciembre. Citó diferencias irreconciliables y un divorcio nominal, diseñado para una resolución rápida. Oscar Hudson pidió un divorcio en disputa, sin embargo, involucrando a abogados y un juez. Presentó varias acusaciones contra su esposa, incluida una afirmación de que ella tenía sus pertenencias personales.



Harris dijo que no es inusual que los perpetradores de violencia doméstica usen el sistema judicial para continuar abusando de sus víctimas, especialmente cuando existe una orden de restricción que les obliga a comparecer ante los tribunales.

-Historial-

En febrero, Berta Hudson presentó una denuncia de abuso contra Oscar Hudson ante el Tribunal de Familia, y según registros, él también se mudó a unas pocas casas calle abajo de ella, en 457 Charles St.

La hondureña Tenía tres hijos, pero ninguno en común con Oscar Hudson, según comentó la Policía. El abogado de Berta Hudson archivó registros telefónicos como evidencia, y el 29 de abril, un juez declaró a favor de Berta Hudson y, una vez más, ordenó a Oscar Hudson que se mantuviera alejado de ella.

Esta es la vivienda donde residía la hondureña Berta Hudson, ultimada días atrás en los Estados Unidos. Foto Providence Journal.



Oscar Hudson no cumplió con una de las órdenes anteriores, dijeron las autoridades en abril pasado. Lo acusaron de violar una orden de protección del Tribunal de Familia, en julio fue declarado culpable, se le ordenó someterse a asesoramiento de abuso doméstico y nuevamente no tener contacto con Berta Hudson.

-Consternación-

Dos amigas de Berta Hudson estaban sentadas en sus escalones el lunes con los ojos llorosos al recordar a una mujer que consideraban una gran amiga y madre que cuidaba de su propia mamá.



Mientras hablaban, los transeúntes se detuvieron para expresar sus condolencias; una persona colocó flores allí, agregando a un monumento que estaba creciendo en los escalones y la acera.