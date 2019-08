Kubo, cedido al Mallorca hasta junio de 2020

Madrid/Palma.



El japonés Takefusa Kubo ha sido cedido por el Real Madrid al Mallorca para esta temporada, según un comunicado emitido a la vez por ambos clubes.



Kubo, de tan solo 18 años, podrá así estrenarse en la Primera división española y desarrollarse en la élite, porque en el club blanco su puesto estaba en el filial que dirige Raúl González, en Segunda B.



El jugador nipón, que juega de mediapunta, firmó su contrato con la entidad balear tras superar las pruebas médicas y este viernes, a las 9.30 horas, realizará su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico Vicente Moreno.



Kubo llegó a Palma esta mañana y fue recibido por el consejero delegado del club, Maheta Molango y, después, en el estadio Son Moix, por el presidente del club balear Andy Kohlberg.



"Estoy muy ilusionado y preparado para jugar (el domingo ante el Real Socieda), aunque no depende de mí", dijo Kubo al llegar a las oficinas del club.



El nuevo refuerzo mallorquinista aterriza en la isla en busca en minutos en Primera División, categoría en la que debutará con los colores bermellones tras dejar constancia de su gran calidad en los partidos amistosos que el primer equipo del Real Madrid disputó la pasada pretemporada.



Reforzará a uno de los clubes con el presupuesto más bajo de todos los que integran la máxima categoría del fútbol español, tras dos ascensos consecutivos: de Segunda B a Primera.



El Mallorca está situado en la tercera posición tras su triunfo frente al Eibar (2-1) en la primera jornada de la Liga Santander, y el domingo recibirá a la Real Sociedad en Son Moix.



Kubo jugó en el filial del FC Barcelona hasta 2014, pero tuvo que regresar a Japón después de la sanción impuesta por la FIFA al club catalán debido a unas supuestas irregularidades en los contratos de futbolistas menores de 16 años.



Kubo es el undécimo fichaje del Mallorca para afrontar su regreso a Primera seis años después tras la llegada de Aleix Febas (Real Madrid), José Señé (Cultural Leonesa), Pablo Chavarría (Stade Reims), Ante Budimir (Crotone) y Martín Valjent (Chievo Verona).



También forman parte de la plantilla bermellona Alexsandar Sedlar (Piast Gliwice), Álex Alegría (Betis), Igor Zlatanovic (FK Radnik Surdulica), Lumor Agbenyenu (Sporting de Lisboa) y Aleksandar Trajkovski (Palermo).



Pese a su juventud ya ha tenido oportunidad de jugar con la selección japonesa absoluta, con la que incluso participó en la última Copa América.



Kubo estuvo en la cantera del Barcelona hasta que, por la sanción impuesta por la FIFA al club azulgrana, tuvo que volver a su país. En el Tokio jugó trece encuentros de Liga, en los que ha anotado cuatro dianas, y tres de la Copa de la Liga, con un gol.



En cambio, no pudo, por ser extracomunitario, tener ficha en la plantilla absoluta y en estas últimas semanas se incorporó al Castilla, con el que jugó los últimos partidos.



El club ha considerado que una cesión a un equipo de Primera, en este caso al Mallorca -había otras posibilidades-, le permitirá crecer en su fútbol y se presenta como un refuerzo de postín para el conjunto que dirige Vicente Moreno, recién ascendido y que comenzó la campaña con un triunfo ante el Eibar. EFE