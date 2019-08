México abrirá aulas para que niños migrantes estudien mientras esperan asilo de EEUU

Matamoros, Tamaulipas.



Menores migrantes que esperan en Matamoros su cita ante un Juez de Migración para pedir asilo en Estados Unidos, podrán cursar estudios en escuelas de esta frontera, informó César Noé Garza García, coordinador de la región 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



El objetivo, dijo, es darles cabida en algunos planteles para que sigan su educación básica durante el tiempo que permanezcan en la ciudad.



"Estos niños migrantes tienen derecho a la educación y el estado no se las puede negar, así que tendrán un espacio para que continúen sus estudios", detalló.

Garza refirió que ya en otras ocasiones se les ha brindado esta oportunidad a migrantes que han llegado a la ciudad y se han quedado de forma permanente.



Alejandro Villafañez Zamudio, secretario de Educación Municipal, dijo que hay incertidumbre sobre el tiempo que podrían permanecer estos niños en la ciudad, y la instrucción que sería adecuada para ellos.



"Son niños que no sabemos cuánto tiempo van a estar aquí, además de que vienen de otra cultura, donde no les servirían clases como historia o geografía. Lo que estamos planeando es habilitar un lugar donde puedan recibir materias universales como matemáticas", indicó.



La Secretaría de Educación en Tamaulipas no ha hecho un pronunciamiento sobre los espacios que podrían ocupar estos menores en las escuelas.

"No tenemos información de que puedan estar en clases este ciclo escolar", dijo María Elena Flores Montalvo, jefa del Centro Regional para el Desarrollo Educativo (CREDE) en Matamoros.