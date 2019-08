Paquetes sospechosos provocan alarma en Nueva York

Las autoridades explicaron el incidente para tranquilizar a la población. Foto: AFP

Un pasajero del metro, citado por CNN, declaró que tuvieron que esperar entre 15 y 20 minutos en el interior del tren subterráneo hasta que finalmente los evacuaron, lo que se hizo de manera ordenada y sin entrar en pánico, pues los pocos pasajeros que se hallaban en el tren, estaban más molestos que asustados.

Our @NYPDCT Bomb Squad has cleared the devices inside of Fulton Street subway station in Lower Manhattan. They are NOT explosive devices.



Out of an abundance of caution officers have searched nearby stations. pic.twitter.com/Y32I9DFEDf