Capturan a hondureños implicados en una red de tráfico en EEUU

San Francisco California.



Un operativo hecho por agentes federales y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) capturó una red de traficantes y distribuidores de droga, la mayoría de integrantes son hondureños.



El fiscal federal para el Distrito Norte de California, David L. Anderson, dijo que el operativo no solo se enfocó en combatir el narcotráfico, sino también la trata de personas.



"Esto es una iniciativa migratoria. Esto no es una iniciativa de deportaciones, es una iniciativa de seguridad pública", expresó.



En total fueron 32 personas que fueron detenidas, ellos enfrentan cargos de conspiración a nivel local e internacional para la venta de heroína, cocaína metanfetamina.



El operativo se extendió a ciudades como California, en Washington hasta México. Hasta el momento se desconoce la cifra de hondureños detenidos e implicados en estos delitos.





