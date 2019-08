Inmigrantes hondureños mueren tras incendiarse su auto en fatal accidente en Texas

Dallas, Texas.

Seis personas murieron luego de que la camioneta en que se transportaban se incendiara tras estrellarse contra un árbol en Fort Worth, Texas, informaron medios locales.

Las autoridades identificaron a dos de las seis víctimas como los inmigrantes de origen hondureño, Emmanuel Villatoro (23) y Wilson Silva (33).



Según familiares, Silva y su primo salieron con un grupo de amigos el pasado domingo por la noche y no regresaron a sus hogares.

"Me extrañó que no regresaron a la casa, luego una amiga me llamó y me dijo del accidente y nos trasladamos al hospital y ahí nos confirmaron que habían fallecido", relató una tía de las víctimas a la cadena Telemundo.



El reporte policial indica que el conductor del vehículo perdió el control, se salió de la carretera cuando se acercaba a una curva y se estrelló contra una zona boscosa donde se incendió, cerca del centro de Fort Worth.

Las víctimas no lograron salir del vehículo que se consumió por completo. Las llamas también alcanzaron a un indigente que tenía una tienda de campaña a unos metros del árbol donde se estrelló el vehículo.

Vea: Matan a hondureña dentro de apartamento en Texas



Las seis personas fueron trasladadas en helicóptero a un hospital cercano donde se confirmó el fallecimiento de todas las víctimas.



Un portavoz policial afirmó a la cadena Telemundo que el exceso de velocidad pudo haber sido la causa de la tragedia pero que continúan investigando el caso.



Familiares de los primos hondureños llevaron velas y flores al lugar del accidente para recordar a sus seres queridos.