Atacante de El Paso: Debemos frenar la invasión de hispanos en Texas

Texas, Estados Unidos.

Las autoridades investigan el tiroteo del sábado en El Paso, ciudad estadounidense en la frontera con México, como un posible crimen de odio tras revelarse un manifiesto relacionado con el sospechoso del ataque que dejó 20 muertos.



Patrick Crusius, un joven blanco de 21 años originario de Allen, un suburbio de Dallas, condujo 13 horas el pasado sábado hasta la ciudad fronteriza para "matar tantos mexicanos" como le fuera posible, en una masacre que también dejó 26 heridos.

Veinte minutos antes de que Crusius ingresara al centro comercial para disparar contra la multitud que realizaba las compras de útiles escolares por el regreso a clases, publicó en internet un manifesto en el que critica "la invasión hispana de Texas" y donde revela varios detalles de su macabro plan.

Crusius escribió que el ataque "es una respuesta a la invasión hispana de Texas" y aludió a los tiroteos en Christchurch, Nueva Zelanda, donde un hombre blanco mató a 51 fieles al abrir fuego dentro de una mezquita en marzo.



Afirmó que estaba "defendiendo" a su país "del reemplazo cultural y étnico provocado por una invasión".



También se quejó de que el rifle AK-47 que eligió "no estaba diseñado para disparar rondas rápidamente, por lo que se sobrecalienta mucho después de que se disparan unos 100 tiros en sucesión rápida".



Para contrarrestar esto, dijo que usaría un guante resistente al calor.



Crusius escribió que probablemente pasó menos de un mes preparándose para el tiroteo. "Tengo que hacer esto antes de perder el valor", señaló en el texto.





Curiosamente, el documento incluye una protesta contra la automatización y las corporaciones de Estados Unidos. "La verdad incómoda es que nuestros líderes, Demócratas Y Republicanos, nos han estado fallando durante décadas", opinó.



Luego dice que su muerte será "probablemente inevitable": "Si la policía no me mata, probablemente uno de los invasores me disparará."



"La captura en este caso es mucho peor que morir durante el tiroteo porque de todos modos recibiré la pena de muerte", agregó.



La policía de El Paso dijo que no hubo intercambio de disparos cuando Crusius fue detenido.



Según la cadena CNN, el manifiesto fue publicado en 8chan, un sitio sin censura donde han aparecido otros manifiestos extremistas.

Vea: Video: Así abatió la policía de Ohio al atacante de Dayton en menos de 30 segundos

El manifesto de cuatro páginas se titula "La verdad incómoda" y destaca que "la enorme población hispana en Texas volverá al estado un bastión demócrata"



Crusius también repite que los inmigrantes les están quitando los empleos a los "nativos" y que liberarse de ellos puede hacer mejor la vida mejor en Estados Unidos. "Si podemos deshacernos de suficientes de ellos, entonces nuestra forma de vida puede ser más sustentable", afirmó.

Los fiscales anunciaron que solicitarán la pena de muerte para el atacante. En este momento tenemos un manifiesto de este individuo que hasta cierto punto indica que tiene un nexo con un posible crimen de odio", dijo el jefe de policía de El Paso, Greg Allen, en una conferencia de prensa.