Médicos protestan contra Ortega a pesar de operativo

MANAGUA.

Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense realizaron ayer una protesta contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a pesar de un fuerte operativo policial para evitarlo, en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas.

Los médicos protestaron para exigir la reintegración de facultativos despedidos tras atender a heridos durante ataques armados del Gobierno, y por el asedio que sufren los médicos que “han cumplido con su juramente hipocrático”, de atender a todas las personas sin distingos políticos.

El despliegue policial no logró impedir que un pequeño grupo de médicos y trabajadores de la salud lograra ingresar al punto citado, para realizar la protesta.

Desde septiembre de 2018 están prohibidas las manifestaciones de opositores, alegando que hubo un intento de golpe de Estado.

Durante la protesta, desde el estacionamiento de un centro de oficinas privado, los médicos gritaron los nombres de más de 20 personas que, según afirmaron, murieron porque la exministra de Salud y ahora asesora personal de Ortega, Sonia Castro, ordenó que no se les atendiera en los hospitales. “¡Eran nicaragüenses, no eran enemigos!”, exclamaron los manifestantes, quienes también lanzaron consignas como “¡Basta ya de represión!”, “¡Dictadura no, democracia sí!”, o “¡No más torturas!”.

“La protesta es cívica, nos han tratado de amedrentar, pero han visto que los médicos no tenemos miedo”, dijo el líder del gremio, José Luis Borge, a periodistas. Borge advirtió que la calidad de la atención médica en Nicaragua ha disminuido desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018.