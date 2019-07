Un niño hispano de seis años murió en tiroteo de Gilroy

California, Estados Unidos.

Un niño hispano de seis años es una de las tres víctimas del tiroteo en un festival de comida al aire libre en Gilroy, al norte de California (EEUU), informaron medios locales.

El menor fue identificado como Stephen Romero, de seis años, quien se encontraba en la feria gastronómica junto a su madre y su abuela cuando un atacante abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud hiriendo a los tres miembros de la familia latina.

"Mi esposa me llamó para decirme que ella, su madre y mi hijo habían sido baleados en la feria. No podía creer lo que estaba sucediendo, pensé que me estaba mintiendo o que era un sueño", dijo Alberto Romero, padre del menor.

El padre se trasladó de inmediato al hospital para ver a su hijo. "Me dijeron que estaba en condición crítica y que lo estaban operando. Cinco minutos después me avisaron que había fallecido", agregó Romero.

La madre del menor sufrió heridas de bala en el estómago y la mano pero se espera que se recupere.



El ataque se produjo a las 17.41 hora local, cuando una persona abrió fuego con un rifle contra varios de los asistentes al Festival del Ajo (Gilroy Garlic Festival), que se celebra estos días en la localidad, dijo el jefe de Policía, Scott Smithee, en una rueda de prensa.



Según Smithee, los agentes respondieron "en menos de un minuto" y abatieron al sospechoso. Las autoridades buscan ahora al supuesto cómplice del atacante.





Según el reporte policial, el principal sospechoso logró acceder al recinto de la feria -para entrar hay que pasar por un detector de metales- cortando una valla protectora.



"Nos giramos cuando oímos disparos y vimos a un hombre vestido de camuflaje con un chaleco naranja. Creí que era un policía", indicó a la cadena local ABC7 Litzy Munguia, quien acudió al festival junto a su pareja.

Por su parte, Jonathan Williams, residente en Gilroy, oyó por lo menos una veintena de disparos y vio a mucha gente, incluidos padres con sus hijos, "correr y meterse en tenderetes y esconderse bajo las mesas".



Gilroy es una localidad mayoritariamente rural de unos 50,000 habitantes situada a unos 130 kilómetros al sur de San Francisco.



Autoproclamada "la capital del ajo del mundo", es la principal productora de esta planta en EEUU y celebra cada verano un festival dedicado al ajo, en el cual los asistentes pueden disfrutar de todo tipo de platos elaborados con este condimento.



El presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó desde su cuenta de Twitter un mensaje de alerta sobre el tiroteo, en el que pidió a los asistentes que sean "prudentes y se pongan a salvo".