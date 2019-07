﻿Socialistas y Podemos apuran las últimas horas en busca de acuerdo en España

Madrid.



Los socialistas españoles (PSOE) y la formación izquierdista Unidas Podemos (UP) mantienen hoy negociaciones contra el reloj y en secreto en busca de un acuerdo que les permita cerrar una coalición de gobierno y evitar la repetición de las elecciones.



Las negociaciones están en manos de dos personas de la máxima confianza de los líderes de ambos partidos: Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno en funciones, por PSOE, y Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno e Institucional de Podemos.



Las negociaciones se han intensificado después de que el líder socialista y jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no consiguió ayer el apoyo del Congreso para renovar su mandato al frente del Ejecutivo, al lograr 124 votos a favor, frente a 170 negativos y 52 abstenciones.



La mayoría de las abstenciones fueron de UP, por lo que un voto favorable de sus diputados (42) sería bastante para refrendar al líder socialista español en una segunda votación que debe celebrarse mañana y en la que necesitaría mayoría simple (más siés que noes) para ser investido presidente en el Congreso.



En medio del secreto absoluto que mantienen los responsables de ambos partidos (se ignora hasta el lugar donde tienen lugar las reuniones) el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, confió hoy en que haya un Gobierno "cuanto antes".



"Hay razones para tener preocupación y razones para tener esperanza", afirmó Borrell en unas breves declaraciones durante un acto institucional. Sin embargo, preguntado sobre la marcha de las conversaciones con Podemos, respondió: "no lo sé, francamente, no estoy en las negociaciones".



Por su parte, desde Unidas Podemos han pedido "prudencia" y "no levantar las expectativas" ante la posibilidad de un acuerdo con el PSOE porque "no está habiendo apenas avances en las propuestas " que hacen los socialistas, aunque no han revelado cuales son.



Hasta ahora, se sabe que el PSOE les ha ofrecido una vicepresidencia del Gobierno, que iría para Irene Montero, "número dos" de UP, así como algunas carteras ministeriales sin precisar, mientras que Unidas Podemos reclama puestos con competencias desde los que pueda desarrollar las políticas que considera prioritarias como ecologismo, política fiscal, ciencia, igualdad y política de empleo.



El plazo límite para las negociaciones es las 14.30 (12,30 GMT) de mañana, jueves, la hora en la que el Congreso tiene previsto celebrar la segunda votación.



A la espera de los resultados de las negociaciones, el Partido Socialista aplazó la reunión de su Ejecutiva, prevista inicialmente para hoy, y que finalmente también tendrá lugar mañana.