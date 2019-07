Bruselas llevará a España ante la justicia europea por contaminación del aire

Bruselas.



La Comisión Europea tiene previsto denunciar este jueves a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la normativa europea de calidad del aire en Madrid y Barcelona, confirmaron este miércoles a Efe fuentes comunitarias.



La decisión, que se votó hoy pero no se hará pública hasta mañana junto al resto del paquete de infracciones del Ejecutivo comunitario de este mes, supone que la justicia comunitaria examinará ahora el caso y podría acabar imponiendo una sanción a España.



Con esta decisión, la Comisión retoma el procedimiento de infracción iniciado contra España por los excesos de dióxido de nitrógeno registrados en Madrid, Barcelona y el área del Llobregat (Cataluña), que exceden los niveles máximos de la normativa comunitaria vigente desde 2008.



En mayo del año pasado, la Comisión decidió no llevar a España ante el TJUE por exceder los límites de contaminación del aire dado que el país había previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecían apropiadas.



Era el caso de Madrid Central, el área de bajas emisiones en la capital que el nuevo Ayuntamiento está tratando de revertir.



En aquel momento sí remitió los casos de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Hungría y Rumanía por el mismo motivo, al considerar que las medidas que habían planteado estos países para paliar el problema en sus ciudades no eran "creíbles, eficaces y oportunas".



Según datos de Bruselas, cada año más de 400.000 personas mueren prematuramente en la Unión Europea como resultado de una pobre calidad del aire y una gran cantidad de población sufre problemas respiratorios y cardiovasculares.