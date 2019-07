Video: Senador le da puñetazo en la cara a legislador en Paraguay

Asunción, Paraguay.



La Cámara Alta de Paraguay se convirtió este jueves en una especie de ring de boxeo con el enfrentamiento entre los senadores Enrique Riera y Paraguayo Cuevas, quien acusó al primero de haber aceptado sobornos.



Riera, del gobernante Partido Colorado (conservador), embistió a Cubas, del minoritario Cruzada Nacional, tras las acusaciones, que se remontan a su época como diputado, durante el Gobierno de Raúl Cubas (1998-1999).



La agresión dejó tumbado en el suelo a Cubas, quien tras incorporarse profirió más acusaciones contra Riera, quien tuvo que ser sujetado por algunos legisladores.



No obstante, Riera, quien también fue intendente de Asunción, logró llegar hasta Cubas y lo golpeó en el rostro y en la nuca, mientras que el senador mantenía las manos cruzadas bajo la espalda, en señal de no violencia.



"La verdad duele, ladrón", dijo Cubas a Riera en medio del enfrentamiento.



El incidente provocó que el vicepresidente de la Cámara Alta, Martín Arévalo, levantara de forma temporal la sesión, mientras que el canal TV-Cámara cortó la transmisión.



El presidente del Senado, el liberal Blas Llano, que se encontraba fuera de la sala realizando otras gestiones, condenó el incidente y dijo a los periodistas que "la ciudadanía del país no se merece estos espectáculos".

¿Peleas de adolescentes?



Llano agregó que la mesa directiva del Senado se reunirá el lunes para estudiar la aplicación de sanciones a ambos legisladores.



La senadora Esperanza Martínez calificó de lamentable los sucedido y recordó que la función de los legisladores es abordar los "problemas reales de la sociedad paraguaya" y no enfrascarse en "peleas de adolescentes".



Riera y Cubas ya habían tenido tensas disputas en sesiones anteriores.



Cubas, el senador más controvertido de la Cámara Alta, fue suspendido de sus funciones en abril durante 60 días tras tildar de "ladrón" e "insecto" al entonces presidente del Senado, el oficialista Silvio Ovelar.



Dos días antes lanzó agua a varios senadores, entre ellos el expresidente Fernando Lugo (2008-2012).



Y este miércoles trató de impedir el juramento como miembro del Consejo de la Magistratura del ex ministro de la Corte Suprema Raúl Torres Kirmser. EFE