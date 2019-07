Trump se desmarca de cánticos racistas en su campaña

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató el jueves de distanciarse del incendiario clamor "¡Devuélvanla!", proferido por sus partidarios contra una legisladora demócrata nacida en Somalia durante un mitín electoral la noche del martes.



"No estaba contento con eso, no estoy de acuerdo", dijo Trump a periodistas al ser preguntado sobre el grito de la multitud en respuesta a una furiosa diatriba de Trump contra la congresista Ilhan Omar.



Cuando se le preguntó por qué no hizo nada para acallarlos, en lugar de hacer una pausa mientras la multitud coreaba una y otra vez "¡Devuélvanla!, Trump respondió: "Yo creo que sí lo hice, empecé a hablar muy rápido".

El mandatario abrió un nuevo escándalo el fin de semana al pedirle a cuatro legisladoras de origen extranjero, muy críticas con su administración, "regresar a sus países".

Los tuits del magnate le valieron acusaciones de racismo y causaron indignación en EEUU.

Sin embargo, los ataques contra las congresistas parecen no afectar la popularidad de Trump entre los electores republicanos: su tasa de aprobación aumentó cinco puntos, a 72%, según una encuesta de Reuters/Ipsos realizada el lunes y martes.



En comparación con la semana pasada, su índice de popularidad en la población general se mantuvo estable en 41%.

Y en el tema de la inmigración, un aspecto central de su campaña de 2016, parece dar en el blanco.



Según una encuesta del centro de investigaciones Pew publicada el miércoles, 57% de los republicanos estiman que Estados Unidos "corre el riesgo de perder su identidad como nación" si "se abre demasiado a la inmigración".



Evocando su victoria de 2016, "una de las jornadas más extraordinarias de la historia de la televisión", Trump lanzó en Greenville: "Tenemos que volver a hacerlo".



La entusiasta multitud no paraba de alentarlo: "Cuatro años más, cuatro años más".