El Chapo: “EEUU no es mejor que cualquier otro país corrupto que ustedes no respetan”

NUEVA YORK.

“Ya que el gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde nunca más van a escuchar mi nombre, aprovecho para decirles: aquí no hubo justicia”, dijo en español Joaquín “El Chapo” Guzmán al juez Brian Cogan, ayer durante la audiencia en la que fue condenado a cadena perpetua.

Fue la primera vez que el capo mexicano habló en público desde que fue extraditado a EEUU en enero de 2017, y no pidió disculpas por sus crímenes. “Estados Unidos no es mejor que cualquier otro país corrupto que ustedes no respetan”, afirmó.

“Cuando fui extraditado esperaba un juicio justo donde mi fama no fuera determinante para administrar justicia, pero pasó lo contrario”, afirmó el Chapo.

“El cartel de Sinaloa no es ‘El Chapo’, el cartel de Sinaloa no es ‘El Mayo’, es un grupo de por lo menos 20 líderes”, afirma Miguel Ángel Vega, periodista del diario semanal Ríodoce de Culiacán.

También se quejó ante el juez de sus condiciones de reclusión en la cárcel de Manhattan donde ha estado detenido en aislamiento casi total desde hace 30 meses.

Lamentó la falta de luz natural, de aire fresco, el fuerte ruido de los ductos de ventilación, de que no lo dejan abrazar a sus pequeñas hijas mellizas -que no acudieron a la sentencia- y recordó que su esposa Emma Coronel, una exreina de belleza de 30 años, no ha podido nunca visitarlo ni tocarlo. “Ha sido una tortura las 24 horas, emocional, psicológica, mental... Es de lo más inhumano que he pasado en mi vida”, dijo.

Detalles 1”El Chapo”, que ayer lució de nuevo su conocido bigote negro y contó con la presencia de su esposa Emma Coronel, pudo dirigirse al juez durante 15 minutos antes de escuchar la sentencia.



2Guzmán Loera, de 62 años, hijo de agricultores, que pasó de una vida de pobreza en su infancia a dirigir el poderoso cartel de Sinaloa, en 2011 fue incluido por Forbes en la lista de las mayores fortunas del mundo, con más de $11,000 millones.



3Nacido el 4 de abril de 1957 en Badiraguato (Sinaloa) y apodado el Chapo por su baja estatura, el todopoderoso emperador de las drogas creció en en un rancho conocido como La Tuna.

Cuando entró y salió de la sala, el Chapo lanzó besos a Coronel y se tocó el corazón, y ella, vestida con un traje blanco y negro, hizo lo mismo.

El juez también escuchó el testimonio de la colombiana Andrea Vélez, identificada como víctima de Guzmán Loera y que en su día formó parte del tráfico de drogas, quien aseguró que el Chapo intentó asesinarla poniendo precio a su cabeza. “Eso me causó un daño psicológico, afortunadamente me enteré y escapé con la ayuda del FBI”, contó Velez.

La sentencia. El juez de la corte federal de Brooklyn, Brian Cogan, dictó la sentencia en una atestada sala de medios de comunicación y agentes del orden, luego de explicar que es una condena obligatoria de acuerdo con lo estipulado por la ley. Así sellaba el más importante juicio por narcotráfico en EEUU.

El juez Cogan destacó al declarar su sentencia que es posible que Guzmán sea “un buen padre y tenga otros atributos” pero su “abrumador lado malvado” es muy fuerte.

Además de la cadena perpetua y con arreglo a cada uno de los cargos, también se le impuso 30 años de cárcel por el uso de armas de fuego, que según la acusación utilizó para mantener su imperio de drogas, así como otros 240 meses por el blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos, en una sentencia que sus abogados ya han dicho que apelarán.

Protección. Emma Coronel y sus guardaespaldas.AFP

El fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, afirmó que es una condena “merecida y significa que Guzmán nunca volverá a envenenar las fronteras, haciendo que millones de vidas se pierdan debido a la violencia y la adicción a las drogas”.

La vida en Florence. El juez Cogan informó ayer de que no será hasta dentro de 60 días que dictamine en qué prisión de alta seguridad deberá pasar sus días el narcotraficante mexicano.

Guzmán deberá seguir dos meses más en el penal de máxima seguridad de Manhattan.

Hasta ahora todo apunta a que “El Chapo” cumplirá su condena en la prisión federal de máxima seguridad, conocida como “Alcatraz de las Rocosas”. Las celdas de esta prisión son de cemento a prueba de sonido para evitar la comunicación con otros reos, algunas sin ventanas, donde los reclusos pasan 23 horas a solas, con contacto mínimo con personal de la ADX. Las tuberías de las unidades en que está dividida la prisión no transmiten sonidos.