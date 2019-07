Trump ordena no dar asilo a los migrantes centroamericanos

WASHINGTON.

El Gobierno del presidente Donald Trump reforzó ayer su postura contra la inmigración procedente de Centroamérica al anunciar que impedirá el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un “tercer país seguro”, lo que se suma a la amenaza de redadas masivas para combatir la inmigración ilegal.

Denominada “Reglamento provisional final”, la normativa entra en vigor hoy, pero puede sufrir modificaciones posteriores tras su publicación y también puede ser objeto de recursos judiciales.

Esta maniobra, presentada ayer por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional, es un nuevo intento de Trump de reducir el flujo migratorio en la frontera con México, procedente principalmente de Centroamérica. “Un extranjero que entre o intente entrar en EEUU a través de la frontera sur después de no haber solicitado protección en un tercer país fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que hubiese transitado en camino a EEUU no es apto para asilo”, señaló la nueva orden publicada en el Registro Federal.

Demanda “La administración Trump está tratando de revertir de forma unilateral el compromiso legal y moral de nuestro país para proteger a las personas que huyen del peligro. Esta nueva regla es ilegal. Vamos a presentar una demanda pronto”, indicó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Washington realizó el anuncio mientras busca sin éxito un acuerdo de “Tercer País Seguro” para que los migrantes deban tramitar sus solicitudes de asilo en alguno de los países que atraviesan en su ruta desde Centroamérica hacia EEUU.

La nueva normativa “utiliza la autoridad delegada por el Congreso en... la Ley de Migración para mejorar la integridad del proceso de asilo colocando más restricciones o limitaciones a la elegibilidad de los extranjeros que busquen asilo en EEUU”, señaló un comunicado del Departamento de Justicia.

Rechazo de México. El canciller mexicano Marcelo Ebrard expresó en rueda de prensa su rechazo a esta nueva normativa, la cual, dijo, sólo tendrá validez jurídica en EEUU.

Beto O’Rourke, uno de los aspirantes demócratas, consideró que la “crueldad” de Trump con los migrantes “no se detendrá” hasta que la sociedad se levante y lo detenga.

“México no coincide con medidas que limiten al asilo o refugio a aquellos que temen por su vida en sus países de origen..., y vamos a prestar atención a que se respete el principio de no devolución conforme al derecho internacional vigente”, dijo.

Aunque existe un acuerdo para que determinado número de migrantes, la mayoría centroamericanos, regresen a territorio mexicano a esperar su audiencia de asilo en EEUU, Ebrard dijo que México no recibirá migrantes a la luz de las nuevas restricciones. “No entraremos en ninguna negociación de tercer país seguro sin autorización expresa del Congreso”, indicó el canciller, que hoy abordará con diputados mexicanos asuntos relativos a migración.

Ebrard dijo que los miles de migrantes que ya se encuentran en el norte de México esperando cita para pedir asilo a EEUU no se verán afectados por esta norma. “No se podría suspender el derecho de una persona que ya hizo su solicitud de asilo, que son los que están esperando audiencia en México, no se puede cancelar esa audiencia”, dijo Ebrard.

Hasta hoy, EEUU tiene un acuerdo de un “tercer país seguro” solo con Canadá. México y los países centroamericanos estaban considerando un pacto regional sobre el tema, pero no se ha decidido nada.