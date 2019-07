Cantante Julio Iglesias: "Donald Trump es un payaso"

Ciudad de México, México

El cantante Julio Iglesias, que acaba de lanzar su último disco, "México", no volverá a cantar en un casino del magnate y precandidato republicano estadounidense Donald Trump, a quien calificó de "payaso" y "gilipollas".

En una entrevista que hoy publica el diario español La Vanguardia, Iglesias señala sobre Trump: "He cantado muchas veces en sus casinos, pero no volveré a hacerlo. Me parece un gilipollas. Cree que puede arreglar el mundo olvidando lo que los inmigrantes han hecho por su país. ¡Es un payaso! (y perdón por los payasos)".

El cantante, que acaba de recuperarse de una dolencia de la espalda que le ha obligado a pasar por el quirófano ha lanzado un nuevo álbum dedicado a México, país por el que está realizando una gira de presentación de su nuevo trabajo.

"Es un país muy importante para mí, en los ochenta y noventa, cada año pasaba tres meses de gira en México", recordó Iglesias durante la entrevista telefónica.

Tras reconocer que como padre es "controlador" y como abuelo "regular", porque tiene que ocuparse de sus hijos que por edad podrían ser sus nietos, no esconde que le hace gracia que le sigan preguntando por su exmujer Isabel Preysler, de la que lleva más de treinta años separado.

Para Julio Iglesias, "el tiempo pone la leyenda en su lugar. La quiero mucho y ya está".

Respecto a su 72 cumpleaños, que celebró el pasado 23 de septiembre, el cantante prefiere "ignora" los cumpleaños. "Prefiero las arrugas" que ve en los espejos. "Te enseñan a equivocarte menos, a ser más agradecido, a tener el corazón más fuerte, a querer y a ser más querido".