EEUU se prepara para deportar a un millón de indocumentados

Trump anuncia que abrirá centros de detención a la prensa

cias de los demócratas sobre las ‘peligrosas’ condiciones de hacinamiento en las que se encuentran recluidos cientos de inmigrantes en el sur de EEUU, el presidente Donald Trump afirmó que es un engaño de la oposición, y anunció que abrirá las puertas a los medios. “Empezaré a mostrar algunos de estos centros de detención a la prensa. Dejaremos a algunos periodistas que ingresen”, afirmó el magnate.

“La Patrulla Fronteriza ha hecho un gran trabajo”, indicó Trump. En la misma línea, Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional, desmintió las denuncias de los congresistas demócratas que aseguran que en estos centros de detención no hay medidas de higiene y escasean el agua y la comida. La semana pasada, Trump dijo que “si los ilegales no están contentos con las condiciones en los centros de detención, díganles que no vengan. ¡Problema resuelto!”